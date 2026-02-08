VIDEO: Colombia triunfa en Marruecos y sale  bajo una lluvia de botellas en Copa Davis

Lo que debía ser una jornada de júbilo para el tenis sudamericano terminó en un episodio de tensión y reclamos. El equipo de Colombia logró una sufrida victoria ante Marruecos en la serie de Play-offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026; sin embargo, el éxito deportivo quedó en segundo plano luego de una reacción violenta por parte del público en la ciudad de Marrakech que llevó a que el equipo sudamericano tuviera que ser evacuado con seguridad y escoltado al hotel.

El conjunto colombiano, capitaneado por Alejandro Falla, selló su clasificación gracias a una actuación determinante en los partidos de sencillos y dobles. No obstante, en el momento en que los jugadores sudamericanos comenzaron el festejo en el centro de la pista, el ambiente se tornó hostil.

La celebración sudamericana fue interrumpida abruptamente cuando desde las tribunas comenzaron a aventar botellas de plástico, monedas y otros objetos dirigidos hacia los tenistas y el cuerpo técnico visitante poniendo en peligro su integridad física.

El incidente obligó a los jugadores colombianos a abandonar la cancha rápidamente para buscar refugio en los vestidores, mientras los jueces de silla y el personal de seguridad intentaban calmar al público local.

Tensión en Marrakech: ¿Sanción en puerta para Marruecos?

La hostilidad del público local no fue un evento aislado durante el último punto, sino que escaló conforme la serie se decantaba a favor de los cafeteros. Según el reporte de Eurosport, el lanzamiento de botellas fue la culminación de un ambiente sumamente pesado, donde los reclamos por las decisiones arbitrales y la frustración por la derrota deportiva desbordaron el comportamiento de los asistentes.

Este tipo de conductas violan estrictamente el código de conducta de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Se espera que en las próximas horas se abra un expediente disciplinario contra la federación marroquí, el cual podría derivar en fuertes multas económicas o incluso la suspensión del recinto para futuras series de la Copa Davis.