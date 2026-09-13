Futbolistas mexicanos destacan en Europa con goles, asistencias y debuts

El fin de semana previo a las fiestas patrias en México dejó destacadas actuaciones de futbolistas nacionales en el extranjero, con goles, asistencias y debuts en algunas de las principales ligas europeas. Rebeca Bernal y Patricio Salas tuvieron sus primeros minutos en Europa, mientras otros mexicanos marcaron diferencia con sus respectivos equipos.

Tras la Copa del Mundo 2026, algunos futbolistas mexicanos terminaron sus etapas en Europa y otros no pudieron concretar su salida al extranjero. Sin embargo, la actividad del fin de semana permitió que varios jugadores tuvieran actuaciones relevantes fuera de México.

Rebeca Bernal y Patricio Salas debutan en Europa

Rebeca Bernal hizo historia al convertirse en la primera futbolista mexicana en disputar la Women's Super League. La defensa ingresó al minuto 61 con el Manchester United, que perdió 5-0 ante el Chelsea.

Patricio Salas también tuvo su debut en una primera división europea. El mexicano ingresó al minuto 81 con el Famalicão, que empató 1-1 frente al Sporting Club en la Primera División de Portugal.

Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Santiago Giménez marcan

Los goles también estuvieron presentes entre los mexicanos que militan en Europa. Raúl Alonso Jiménez anotó este domingo el tanto de la victoria para el Wolverhampton Wanderers frente al Sheffield United.

En Italia, Johan Vásquez marcó para el Genoa en el empate ante el Frosinone. El defensa mexicano, sin embargo, terminó el encuentro con una expulsión en los últimos momentos del partido.

Armando León tuvo una actuación de dos goles y una asistencia con el NK Osijek de Croacia. El mexicano contribuyó de esta manera a la victoria de su equipo frente al Dinamo Zagreb.

Santiago Giménez, por su parte, convirtió de penal en la goleada 4-1 del Porto sobre Casa Pía. El delantero consiguió así romper una racha de casi un año sin marcar.

Hormiga González y Mateo Chávez se afianzan como titulares

Armando González y Mateo Chávez no marcaron durante el fin de semana, pero ambos comenzaron sus respectivos partidos como titulares y mantienen presencia en las alineaciones de sus equipos.

La Hormiga inició en la derrota 1-0 del Olympiacos ante OFI Creta. El delantero mexicano llegó a ese encuentro después de marcar un doblete y aportar una asistencia a media semana en la Copa, por lo que ahora se perfila para comenzar también el debut del conjunto griego en la Europa League.

Chávez también fue titular con el AZ Alkmaar en el empate ante Willem II Tilburg. El defensa tuvo que salir del campo en el agregado por una molestia. Su disponibilidad será determinante para el debut europeo del club a media semana.

Julián Quiñones mantiene su protagonismo en Arabia

Fuera de Europa, Julián Quiñones también tuvo una actuación destacada con el Al-Qadisiya. El pasado viernes marcó el primer gol de su equipo en el empate frente al Al-Ettifaq.

El delantero mexicano mantiene un papel central en el conjunto saudí y continúa entre los futbolistas nacionales que destacan en el extranjero, dentro de una liga que también cuenta con figuras como Cristiano Ronaldo.