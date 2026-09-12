Imanol Alguacil pone la mira en la Hormiga González: “Tiene que mejorar”

Imanol Alguacil inició su etapa como entrenador del Olympiacos con una derrota por 1-0 ante OFI Creta y, tras el encuentro, habló sobre el papel de Armando “Hormiga” González dentro del equipo. El español reconoció las cualidades del delantero mexicano, aunque señaló que todavía debe adaptarse a las exigencias del futbol griego.

El técnico fue cuestionado sobre las características que encontró en el atacante y recordó que llega después de marcar una cantidad importante de goles, aunque en una liga con un nivel de exigencia diferente al que encontrará en Grecia.

Viene de hacer muchos goles, pero en otra liga que no es la de aquí. La exigencia que hay aquí, no solo para ellos, sino también para mí es muy, muy, muy exigente”, señaló Alguacil.

Imanol Alguacil Barrenetxea es el nuevo técnico del Olympiacos. Foto tomada de https://www.olympiacos.org/

La Hormiga tiene aspectos por mejorar

El entrenador español explicó que González necesita adaptarse a las condiciones del Olympiacos, de la liga y de la ciudad. Al mismo tiempo, destacó que el mexicano cuenta con cualidades que pueden ayudarlo durante este proceso.

Alguacil también apuntó que el delantero todavía tiene aspectos por desarrollar para responder a las exigencias del conjunto griego. Sin embargo, valoró la disposición que ha mostrado durante el poco tiempo que han trabajado juntos y lo que ha recibido como referencia sobre el jugador.

Tiene muchas cosas positivas, pero también otras muchas que tiene que mejorar. Es un jugador que quiere aprender todos los días por lo poco que he estado con él y por lo que me han transmitido. Eso es lo mejor para un jugador joven como él.

A partir de esa disposición, el estratega aseguró que espera que el atacante termine la temporada como un futbolista mejor desarrollado respecto al nivel que presenta actualmente.

Hormiga González se mantiene como titular

González ocupó el puesto de centro delantero titular en el primer partido de Alguacil al frente del Olympiacos. El mexicano ha tenido continuidad en esa posición después de la lesión de Ayoub El Kaabi.

Desde que el delantero quedó fuera por esa lesión, Hormiga fue utilizado como su reemplazo durante el encuentro en el que ocurrió el problema físico, además de iniciar el partido de media semana en la Copa y el duelo de este fin de semana frente a OFI Creta.

Ahora, González se perfila para comenzar nuevamente en el ataque durante el debut del Olympiacos en la UEFA Europa League, programado para el miércoles 16 de septiembre frente al Jagiellonia Białystok de Polonia.

El siguiente compromiso también representará una nueva oportunidad para el mexicano de mostrar sus condiciones ante el nuevo cuerpo técnico. Para mantenerse como la primera opción en el centro del ataque, deberá convencer a Alguacil durante esta nueva etapa del club.