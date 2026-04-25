Rayados de Monterrey: Sergio Canales se despide de 'El Barrial' y apunta a salir de la Liga MX

La etapa de Sergio Canales con los Rayados de Monterrey parece estar llegando a su fin, luego de que el mediocampista no viajara para enfrentar a Santos Laguna en la última jornada del Clausura 2026.

Su ausencia ha sido interpretada como una señal de despedida, especialmente después de que el jugador fuera visto en El Barrial despidiéndose de miembros del staff, lo que incrementó las versiones sobre una salida inminente.

Además, Canales acumula dos partidos consecutivos sin actividad, situación que ha alimentado las especulaciones sobre el cierre de su ciclo con el conjunto regiomontano en la Liga MX.

El tema contractual también pesa en la decisión. Distintos reportes señalan que no existiría intención de renovar el vínculo entre ambas partes, por lo que su ausencia no solo respondería a cuestiones deportivas, sino también a su futuro profesional.

De confirmarse su salida, Monterrey perdería a uno de sus jugadores más influyentes en el mediocampo. Mientras tanto, la afición se mantiene a la espera de un anuncio oficial que confirme el final de la etapa de Canales en el futbol mexicano y revele su próximo destino.