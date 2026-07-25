¡Primer oro para México! Triunfa en Remo de Juegos Centroamericanos

México consiguió el primero oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Melissa Márquez y Aylin Ibarra hicieron historia, al ser las primeras mexicanas en conseguir la presea dorada y lo hicieron el doble par de remos cortos peso ligero LW2X.

En el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón, la dupla de México se colgó la medalla de oro al cruzar la meta en 7:22.51.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra hicieron historia, al ser las primeras mexicanas en conseguir la presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

La presea de plata fue para las representantes de Venezuela, Keyla García y Kimberlin Meneses, con 7:32.78, a +10.27 del tiempo de las mexicanas.

El bronce se lo colgó Cuba. Ana Jiménez y Leah Almeida cruzaron la meta a +14.08 del tiempo de la dupla de México.

La dupla de México consiguió la medalla de oro en Remo al cruzar la meta en 7:22.51 Mexsport

En la ceremonia de inauguración, México abrió el desfile de las delegaciones, tal como lo hizo hace 100 años. Los abanderados fueron Gabriela Rodríguez y Juan Celaya.

En la delegación mexicana hay debutantes en los Juegos Centroamericanos, como la gimnasta Ana Luisa Abraham de 16 años y la pentatleta Quetzaly Ixchel Lara, de 15 años.