¡Primer oro para México! Triunfa en Remo de Juegos Centroamericanos
La primera medalla de oro de México cayó en el Remo, donde Melissa Márquez y Aylin Ibarra subieron al podio
México consiguió el primero oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Melissa Márquez y Aylin Ibarra hicieron historia, al ser las primeras mexicanas en conseguir la presea dorada y lo hicieron el doble par de remos cortos peso ligero LW2X.
En el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón, la dupla de México se colgó la medalla de oro al cruzar la meta en 7:22.51.
La presea de plata fue para las representantes de Venezuela, Keyla García y Kimberlin Meneses, con 7:32.78, a +10.27 del tiempo de las mexicanas.
El bronce se lo colgó Cuba. Ana Jiménez y Leah Almeida cruzaron la meta a +14.08 del tiempo de la dupla de México.
En la ceremonia de inauguración, México abrió el desfile de las delegaciones, tal como lo hizo hace 100 años. Los abanderados fueron Gabriela Rodríguez y Juan Celaya.
En la delegación mexicana hay debutantes en los Juegos Centroamericanos, como la gimnasta Ana Luisa Abraham de 16 años y la pentatleta Quetzaly Ixchel Lara, de 15 años.