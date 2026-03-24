¿Se equivocaron de rodilla? El caso de Kylian Mbappé que sacude las estructuras del Real Madrid

El Real Madrid se encuentra en el centro de una fuerte polémica internacional luego de que desde Francia surgieron acusaciones de un grave error en el diagnóstico médico de Kylian Mbappé, situación que ha puesto bajo escrutinio a los servicios médicos del club blanco.

De acuerdo con reportes difundidos en medios franceses y retomados en España, el delantero acudió a especialistas en París tras no quedar conforme con la evaluación inicial realizada en Madrid. La controversia escaló cuando se reveló que el diagnóstico original habría sido incorrecto, lo que generó inquietud tanto en el entorno del jugador como en la opinión pública.

El señalamiento más delicado apunta a que, en el primer análisis, los médicos del club habrían examinado la rodilla equivocada, revisando la derecha en lugar de la izquierda, que era la afectada. Esta versión, confirmada por periodistas de alto perfil en Francia y España, ha sido calificada como un error “mayúsculo” y “catastrófico”.

Incluso se asegura que el propio Mbappé mostró un fuerte descontento con el diagnóstico inicial, lo que lo llevó a buscar una segunda opinión en su país natal. Ahí, especialistas redefinieron el tratamiento y establecieron un plan de recuperación distinto, evitando incluso una posible intervención quirúrgica.

Kylian Mbappé asegurá que se encuentra recuperado de las molestias que lo alejaron los más recientes partidos de los campos. Reuters

El propio futbolista reconoció posteriormente que en París encontró “el diagnóstico correcto”, lo que refuerza la narrativa de que hubo inconsistencias en la evaluación inicial del club merengue.

Sin embargo, no toda la información apunta en la misma dirección. Semanas antes, reportes indicaban que los médicos franceses habían ratificado el diagnóstico del Real Madrid, asegurando que se trataba de un esguince en la rodilla izquierda y que el tratamiento conservador era adecuado.

Esta contradicción ha generado un escenario confuso: por un lado, versiones recientes hablan de una negligencia grave, mientras que informes previos respaldan la actuación del club. Lo cierto es que el caso ha reabierto el debate sobre la gestión médica en equipos de élite, especialmente en una institución donde las lesiones han sido recurrentes durante la temporada.

Además, algunos analistas vinculan este episodio con decisiones internas recientes, como cambios en el cuerpo médico, lo que alimenta la percepción de una crisis estructural en la gestión física del plantel.Por ahora, el Real Madrid no ha emitido una postura contundente frente a las acusaciones más recientes. Mientras tanto, el caso Mbappé se mantiene como un foco de presión mediática que podría escalar si surgen nuevas pruebas o declaraciones.