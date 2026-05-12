Steve Kerr renueva con Warriors: el coach de las dinastías regresa para reconstruir a Golden State

Steve Kerr firmó un nuevo contrato de dos años para continuar como entrenador de los Golden State Warriors, anunció el equipo este martes. El acuerdo se había alcanzado el fin de semana pasado y consolida la continuidad del coach más ganador en la historia de la franquicia, pese a la temporada más difícil de su etapa al frente del equipo.

Estoy agradecido por la oportunidad de seguir entrenando a este equipo. Esta organización ha significado muchísimo para mí durante los últimos 12 años y es un privilegio increíble formar parte de algo tan especial. Estoy entusiasmado por seguir compitiendo con este grupo”, declaró Kerr.

La decisión llega después de una temporada marcada por las lesiones y el bajo rendimiento. Golden State terminó con registro de 37-45, quedó décimo en la Conferencia Oeste y cayó eliminado en el play-in ante los Phoenix Suns. Fue la segunda vez en tres años que los Warriors no clasificaron a los playoffs.

Durante la campaña, el equipo perdió a Jimmy Butler por una lesión de rodilla en enero, sufrió la baja de Stephen Curry durante 27 partidos por una lesión en la rodilla derecha, y se quedó sin Moses Moody desde marzo, cuando el delantero debió someterse a una cirugía de rodilla izquierda.

La gerencia general confió en la continuidad de Kerr. El gerente general Mike Dunleavy respaldó la renovación con contundencia: “Estamos encantados de que la etapa de Steve con los Warriors continúe. Su impacto en nuestra franquicia ha sido enorme, mucho más allá de los campeonatos y del increíble éxito en la cancha. El carácter y el liderazgo que demuestra cada día ayudan a marcar el tono de lo que esperamos que nuestra franquicia represente.”

Los números avalan la apuesta. En sus 12 años al frente de Golden State, Kerr acumula un récord de 604-333 en temporada regular y 104-48 en playoffs. Su palmarés incluye cuatro campeonatos de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022), seis apariciones en las Finales y cinco consecutivas entre 2015 y 2019, todas junto a Stephen Curry y Draymond Green. Fue elegido Entrenador del Año de la NBA en la temporada 2015-16.

Al término de la derrota en Phoenix que selló la eliminación, Kerr se abrazó con Curry y Green y reconoció públicamente que ese momento podría haber sido el último de los tres juntos. La renovación despeja esa incógnita, al menos por dos temporadas más.