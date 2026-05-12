Mundial 2026: Isaías Violante, de América a la Selección Mexicana por la baja Jairo Torres

Las alarmas se encendieron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) justo cuando la cuenta regresiva para la máxima fiesta del balompié entró en su fase crítica. A solo 30 días del inicio del Mundial 2026, el entorno del conjunto nacional recibió noticias que modificaron los planes de Javier Aguirre. Un jugador del América se suma a la Selección Mexicana de forma inesperada para cubrir un hueco generado por la fragilidad física en plena etapa de preparación.

Jairo Torres sufrió una lesión con la Selección Mexicana. Mexsport

La Dirección Deportiva confirmó que Jairo Torres, elemento de los Bravos de Juárez, quedó fuera de la dinámica grupal tras presentar complicaciones médicas. Ante este panorama, el cuerpo técnico del 'Vasco' no perdió el tiempo y llamó de inmediato a Isaías Violante, joven promesa de las Águilas, quien recibió la oportunidad de oro para llenarle el ojo al estratega antes del corte definitivo.

EL MOTIVO DE LA BAJA Y EL LLAMADO DE EMERGENCIA

El reporte oficial detalló que el volante fronterizo sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. Esta situación lo obligó a abandonar los entrenamientos intensivos para iniciar un proceso de rehabilitación que se extenderá, al menos, hasta el próximo 21 de mayo. Aunque el futbolista permaneció en las instalaciones del CAR para su recuperación, su participación en los duelos inmediatos de exhibición quedó totalmente descartada.

Isaías Violante definiendo de zurda. Mexsport

Por su parte, la incorporación de Isaías Violante generó mucha expectativa entre la afición azulcrema. El volante del América reportó desde este miércoles para integrarse de lleno a los trabajos tácticos. Su llegada no solo refrescó la media cancha del equipo, sino que aumentó la competencia interna en un grupo que busca llegar en plenitud física al partido inaugural del Mundial 2026. Para Violante, el reto es mayúsculo: demostrar que tiene el nivel necesario para representar al futbol mexicano en la vitrina más grande del planeta.

CALENDARIO DE PREPARACIÓN RUMBO AL DEBUT MUNDIALISTA

El margen de error para el combinado azteca es mínimo. Con la integración del americanista, el cuadro nacional mantuvo su enfoque en la serie de encuentros amistosos que servirán como termómetro definitivo. El primer gran examen ocurrió el próximo viernes 22 de mayo, cuando México reciba a la selección de Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Isaias Violante jugó su segundo semestre con América en la Liga MX. Mexsport

Posteriormente, la expedición mexicana viajará a territorio estadounidense para un duelo de alta intensidad. El 30 de mayo, el Rose Bowl Stadium de Pasadena vibrará con el choque entre México y Australia, un escenario que históricamente pesó a favor de los verdes. Finalmente, el ciclo de ensayos cerrará en el Estadio Nemesio Diez, frente a Serbia el 4 de junio.

Estos tres partidos resultarán fundamentales para que Javier Aguirre defina si el cambio de piezas entre Torres y Violante funcionó como solución a largo plazo. La presión es alta, pero el talento del jugador del América podría ser la chispa que el Tri necesitó en este momento de incertidumbre por las lesiones. El sueño de brillar en el futbol internacional comenzó oficialmente para el joven canterano.