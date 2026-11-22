El corredor carretero que discurre entre Chetumal y Cancún es uno de los reportados con más víctimas mortales. En los meses recientes, en los que he viajado con frecuencia hacia aquella bellísima zona del Caribe mexicano, he podido corroborar que, por lo menos el tramo entre Cancún y Playa del Carmen, presenta un considerable flujo de vehículos, encontrándose hoy en muy buenas condiciones del pavimento y, adicionalmente, es una zona plana y sin curvas importantes.

Esos factores provocan que la conducción de vehículos fácilmente alcance altas velocidades, que seguramente influye de forma importante en la enorme cantidad de muertes, como secuela de los accidentes. Desde luego, el tema debe ser atendido con toda la seriedad del caso para provocar un cambio cultural que permita abatir esas terribles cifras. Es un hecho conocido que no vaya con campañas en medios de comunicación; el cambio debe ser obligado, por lo menos al inicio, con sanciones como fotomultas. Urge, desde mi humilde punto de vista, la instalación de un grupo de cámaras que permitan multar a los propietarios de los automóviles, ligando el pago de la multa con la tenencia anual, por ejemplo.

En un ejercicio rápido, colocar 20 cámaras en cada sentido del tramo descrito le permitiría al estado aplicar sanciones, quizá de bajo costo cada una, pero sería, además, un ingreso a las arcas del estado que se puede destinar a los servicios de salud o los ambientales, que tanta inversión requieren hoy debido al problema con el sargazo.

Estoy seguro que los habitantes locales van a reducir las velocidades de conducción de sus vehículos en cuanto vean alguna merma en sus bolsillos por las multas propuestas. Desde luego, también son necesarias otras medidas como la detención de vehículos, más patrullajes y campañas más ambiciosas en medios. Ojalá que la gobernadora Lezama tome las medidas pertinentes.