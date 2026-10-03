México Vs Estados Unidos: Doble cachetada de Mateo Chávez terminó en campal

En el minuto 67 del partido entre Estados Unidos y México, el conjunto de las Barras y las Estrellas ganaba 2-0 y Mateo Chávez perdió la cabeza, propinándole una cachetada a Sebastian Berhalter que derivó en una campal.

Con goles de Julian Hall y Cavan Sullivan tras los errores de Tala Rangel y las oportunidades perdidas por parte de Santiago Gimenez, México llegó al tramo final del compromiso con una desventaja de dos goles.

Propinándole una patada a Alex Freeman, Mateo Chávez fue encarado por Sebastian Berhalter, a quien el mexicano recibió con una cachetada que terminó en una campal que acabó con la expulsión del lateral azteca.

Posteriormente, el tercer tanto llegó tras el tanto conseguido por Malik Tillman, mismo que sentenció un marcador (3-0) que representó la primera derrota por parte de Rafa Márquez en su etapa como entrenador de la Selección Mexicana.

La siguiente prueba de la Selección Mexicana de Rafa Márquez será el martes 6 de octubre, cuando el Tri se mida a Chile en Los Ángeles para cerrar la primera Fecha FIFA desde la llegada del Kaiser de Michoacán, mismo que es apoyado por Andrés Guardado en el Cuerpo Técnico.

Resultados de Rafa Márquez en el Tri

Con dos empates y una derrota, Rafa Márquez aún no conoce el triunfo -ni la ventaja parcial- desde su llegada a la Selección Mexicana, por lo que el compromiso ante Chile será la última oportunidad para terminar con el puño en alto en esta primera prueba para el estratega que encabeza el proyecto de cara al Mundial 2030:

México 1-1 Colombia / sábado 26 de septiembre.

México 1-1 Perú / martes 29 de septiembre.

México 0-3 Estados Unidos / sábado 3 de octubre.

México Vs Chile / martes 6 de octubre.

Rafael Márquez durante su primera ocasión al frente de un México Vs Estados Unidos. Mexsport

BFG