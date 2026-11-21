Tala Rangel llora al recordar su pasado y un niño lo consuela (VIDEO)
El Tala Rangel recordó su pasado y todo lo que sufrió para ser futbolista y no soportó, comenzó a llorar, pero un niño se acercó a consolarlo
Las historias de los futbolistas suelen ser cautivadoras. Detrás de cada atajada, cada partido y cada camiseta hay caminos llenos de sacrificio, carencias y decisiones difíciles que rara vez se ven en la cancha.
Hoy le tocó a Raúl Rangel, portero de Chivas y de la Selección Mexicana, abrir el corazón y contar todo lo que sufrió para llegar hasta donde está.
El ‘Tala’, que hace apenas unos meses se consolidó como titular del Tri en el Mundial 2026 y que de niño trabajó amasando ladrillos, vendiendo pan y cocos en Ciudad Guzmán mientras crecía al cuidado de su abuela, no pudo contener la emoción al revivir su pasado.
Tala Rangel rompe en llanto ante niños de Zapopan y un pequeño lo consuela
El Tala Rangel acudió como invitado especial a la inauguración del 5.º Torneo InterColmenar de Fútbol en Zapopan, un evento que reunió a alrededor de mil 200 niñas y niños de centros comunitarios que sueñan con ser profesionales.
Frente al micrófono, Rangel les pidió seguir luchando a pesar de las adversidades, les contó cómo el futbol le sirvió de refugio frente a las adicciones y los caminos equivocados, y recordó todo lo que tuvo que vivir, las madrugadas trabajando, las carencias familiares y el esfuerzo constante, para convertirse en el portero que hoy defiende el arco de Chivas y de México.
El peso de los recuerdos fue demasiado. Mientras hablaba de su historia de superación, la voz se le quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No pudo contenerse.
De inmediato, uno de los pequeños, vestido con la playera naranja del evento, se acercó sin dudar, lo abrazó por la cintura y lo consoló, en una escena que conmovió a todos los presentes y que rápidamente circuló en redes.
El momento, captado en video, resume la esencia del Tala: un futbolista que llegó lejos a base de trabajo duro y que, lejos de olvidar de dónde viene, usa su historia para inspirar a la siguiente generación.
Los niños lo rodearon después con abrazos, dejando claro que el mensaje caló más hondo que cualquier discurso técnico.