Las historias de los futbolistas suelen ser cautivadoras. Detrás de cada atajada, cada partido y cada camiseta hay caminos llenos de sacrificio, carencias y decisiones difíciles que rara vez se ven en la cancha.

Hoy le tocó a Raúl Rangel, portero de Chivas y de la Selección Mexicana, abrir el corazón y contar todo lo que sufrió para llegar hasta donde está.

El ‘Tala’, que hace apenas unos meses se consolidó como titular del Tri en el Mundial 2026 y que de niño trabajó amasando ladrillos, vendiendo pan y cocos en Ciudad Guzmán mientras crecía al cuidado de su abuela, no pudo contener la emoción al revivir su pasado.

Raúl Rangel fue el único portero con minutos durante la Fecha FIFA de noviembre de 2026 con la Selección Mexicana. Mexsport

Tala Rangel rompe en llanto ante niños de Zapopan y un pequeño lo consuela

El Tala Rangel acudió como invitado especial a la inauguración del 5.º Torneo InterColmenar de Fútbol en Zapopan, un evento que reunió a alrededor de mil 200 niñas y niños de centros comunitarios que sueñan con ser profesionales.

Frente al micrófono, Rangel les pidió seguir luchando a pesar de las adversidades, les contó cómo el futbol le sirvió de refugio frente a las adicciones y los caminos equivocados, y recordó todo lo que tuvo que vivir, las madrugadas trabajando, las carencias familiares y el esfuerzo constante, para convertirse en el portero que hoy defiende el arco de Chivas y de México.

El peso de los recuerdos fue demasiado. Mientras hablaba de su historia de superación, la voz se le quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No pudo contenerse.

De inmediato, uno de los pequeños, vestido con la playera naranja del evento, se acercó sin dudar, lo abrazó por la cintura y lo consoló, en una escena que conmovió a todos los presentes y que rápidamente circuló en redes.

El momento, captado en video, resume la esencia del Tala: un futbolista que llegó lejos a base de trabajo duro y que, lejos de olvidar de dónde viene, usa su historia para inspirar a la siguiente generación.

Los niños lo rodearon después con abrazos, dejando claro que el mensaje caló más hondo que cualquier discurso técnico.