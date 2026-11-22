Gilberto Mora pudo haber disputado su último partido con Tijuana y en la Liga MX. Los Xolos quedaron fuera de la liguilla del Apertura 2026, luego de terminar empatados con otros dos equipos en 25 puntos, pero la diferencia de goles favoreció a Pachuca, que se quedó con el último boleto disponible.

La eliminación puso fin a la actividad del conjunto fronterizo en el año. Sin otro partido oficial hasta 2027, el futuro de Mora quedó en el centro de la atención, especialmente después de cumplir 18 años hace unas semanas, edad que le permite fichar por cualquier club.

Por ahora, no existe información sobre una negociación formal para llevar al mediocampista al futbol europeo. Las versiones sobre una posible salida permanecen en el terreno de las especulaciones, mientras se acerca la apertura del mercado de invierno.

¿Mora jugó su último partido en Xolos?

Ni el futbolista, ni Sebastián “Loco” Abreu, entrenador de Tijuana, ni la directiva han ofrecido una postura concreta sobre la continuidad del juvenil para la segunda mitad de la temporada.

Después de vencer al Atlante en la última jornada, Mora habló sobre sus objetivos inmediatos. En ese momento, el equipo todavía tenía posibilidades de avanzar a la liguilla y el jugador estaba concentrado en conseguir ese boleto.

Estoy enfocado en mi casa, en la Liguilla, a esperar mañana los partidos, los resultados que ojalá se den para estar en una Liguilla más y el futuro se lo dejo a Dios, así que hay que esperar.

Una semana antes, Abreu había sido cuestionado sobre si el partido contra los Potros sería el último de Mora con los Xolos. El técnico respondió que no, aunque su comentario estaba relacionado con la expectativa de continuar en competencia durante la fase final.

Morita marcó seis goles en el Apertura 2026. @Xolos

Un gol que pudo marcar su despedida

El último encuentro de Mora con Tijuana, al menos por ahora, tuvo un desenlace especial. Con un disparo de pierna derecha desde los 11 pasos, el atacante consiguió el 1-0 y los tres puntos.

Celebró una anotación que entonces representaba la posibilidad de alcanzar la liguilla con los fronterizos. Sin embargo, los resultados de los demás equipos terminaron por dejarlos fuera.

Durante el Apertura 2026, Mora acumuló 722 minutos en 11 partidos, ocho de ellos como titular. Además, consiguió seis anotaciones, cifras que acompañaron su participación en el torneo.

La eliminación de los Xolos deja abierta la posibilidad de que aquel penal haya sido el último gol de Mora con la camiseta rojinegra. Su siguiente paso todavía no está definido: podría continuar su carrera en Europa o permanecer en Tijuana para disputar un nuevo torneo.