VIDEO: Increíbles fallas de Santiago Gimenez de frente a la portería y sin portero

Durante el inicio y el final del primer tiempo, Santiago Gimenez perdió la oportunidad de abrir el marcador en el State Farm Stadium entre la Selección Mexicana y Estados Unidos; increíbles fallas sin portero y frente al arco.

México arrancó con la iniciativa del compromiso ante el conjunto de las Barras y las Estrellas, sin embargo, la primera oportunidad de peligro se perdió desde los pies del delantero nacional.

En una jugada que arrancó desde el fondo de propia cancha, el Tri rompió líneas con un trazo largo por parte de Johan Vásquez a Luis Romo, quien bajó el esférico y lanzó a Santiago Gimenez para un duelo directo en el que el delantero perdió, sin embargo, ante el rechace estadounidense, Roberto Alvarado logró servir al ’11’.

En el borde del área chica, con el portero en una zona completamente ajena, el delantero de la Selección Mexicana intentó definir con pierna derecha… abanicando el esférico y dejando ir el 1-0 en favor del Tri de Rafa Márquez, conjunto que desde la gestión del Kaiser no conoce lo que es ir por delante en el marcador:

Antes de que concluyera la primera mitad, Santiago Gimenez volvió a contar con la oportunidad de hacerse presente en el marcador, fallando frente al arco de Diego Kochen y dejando escapar el empate.

Rafa Márquez en busca de su primera victoria

En su tercer compromiso al frente de la Selección Mexicana, Rafa Márquez se encuentra en búsqueda de su primera victoria luego de empatar frente a Colombia (1-1) y Perú (1-1), sin embargo, tendrá que volver a superar una desventaja parcial.

Al igual que ante los sudamericanos, la escuadra Tricolor se marchó por debajo en el marcador ante Estados Unidos, quienes aprovecharon un error de Tala Rangel que derivó en el tanto de Julian Hall.

El siguiente y último partido por parte de la Selección Mexicana en la presente Fecha FIFA será el martes 6 de octubre ante Chile, duelo que se llevará a cabo en Los Ángeles.

Rafa Márquez arranca su gestión como entrenador de la selección mexicana. Mexsport

BFG