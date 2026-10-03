VIDEO: 'Tala' Rangel comete grave error y regala gol a Estados Unidos

En los clásicos la concentración es clave y México pagó caro los errores ante Estados Unidos. Raúl ‘Tala’ Rangel, fue factor para el equipo de las barras y las estrellas se pusiera en ventaja en el marcador vs el Tri.

La Selección Mexicana dominaba en el primer tiempo pero no logró reflejarlo en el marcador y bastó una desconcentración en zona baja para que los locales anotaran el primero de la noche.

Así fue el error de Tala Rangel

Corría el minuto 27’ y Estados Unidos tejía uno de sus primeros ataques por la banda derecha, un pase filtrado dejó a Gio Reyna dentro del área y llegando a línea de fondo sacó un centro raso que llevaba poco peligro, sin embargo, el arquero mexicano regaló el balón al rival.

‘Tala’ Rangel rechazó de mala manera el centro y dejó el balón dentro del área chica para que Julian Hall solamente la empujara al fondo de las redes.

Luego del 1-0, la Selección Mexicana tardó en volver a entrar en el ritmo de juego que tenía durante los primeros minutos del partido donde estuvo cerca de ponerse en ventaja.

Los números del Tala Rangel con el Tri

La historia de Raúl Rangel defendiendo el arco de la Selección Mexicana es corta todavía, pues debutó en 2024 pero no fue sino hasta el 2026 que se ganó la titularidad por encima de Malagón.

En total, ‘Tala’ Rangel ha jugado 21 partidos con el Tri, registrando 18 goles en contra, un promedio de 0.8 goles recibidos por partido.

Hoy es titular indiscutible en la nueva era de Rafa Márquez, pero con un Luis Ángel Malagón totalmente recuperado de su lesión de tendón de Aquiles, podría existir una nueva batalla por el puesto.