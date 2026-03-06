¿Fuera del América? Santiago Baños sorprende a detractores con detalles de su contrato 

Hay Santiago Baños para rato en el América. Ni la crisis del torneo Clausura 2026 de la Liga MX lo tumba de la presidencia deportiva. Deja ver que su lealtad está en Coapa.

“No, no, no, no hay nada de eso, tengo contrato cinco años que firmé, si no mal recuerdo el año pasado, yo estoy tranquilo aquí, cuando me notifiquen que mi ciclo terminó, a lo que sigue”, respondió Santiago Baños a los cuestionamientos sobre su continuidad.

Los rumores de su salida del club comenzaron desde finales del año pasado, cuando las Águilas hilaron eliminaciones en Liga MX y Concacaf Champions Cup. Incluso se difundió un rumor de que Santiago Baños regresaría a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y manejar el siguiente ciclo mundialista.

“Pero hasta el día de hoy estoy firme, trabajando, convencido de lo que estamos haciendo, del del proyecto. La verdad es que no me no me interesa salir del club si es que hubiera una oferta por otro equipo o de la o de la misma Federación”, atizó en una conferencia de prensa en las instalaciones del club en Coapa.

Tras nueve jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, el América marcha en el sitio nueve, con 11 puntos (3-2-4). Las derrotas que han sufrido las Águilas han sido con el atlético de San Luis (0-2), Chivas (1-0), Tigres (1-4) y Juárez (1-2).

En caso de sumar otro fracaso este semestre, ya sea con el Clausura 2026 -al momento lejos de los primeros lugares- o en la Concacaf Champions Cup -enfrentará los octavos de final Philadelphia Union-, Santiago Baños dejó ver que su puesto y el del técnico André Jardine estarán en el aire.

Con el hilo de malos resultados en Liga MX, Santiago Baños describió la manera en que el equipo sobrelleva la presión, con todo y su consejo al momento de portar el escudo del América.

“Hay presión todos los días y hay que aprender de la presión, se tiene que disfrutar. Ayer, en una charla nos reunimos todos, cuerpo técnico, directiva y jugadores, y les dije que la presión hay que disfrutarla y en este equipo se vive día con día.

“En un momento todo puede cambiar, desafortunadamente les tuve que poner de ejemplo a Víctor Dávila (baja por una lesión durante el juego contra FC Juárez, el miércoles pasado). Les dije, disfruten los partidos, disfruten que están representando al equipo más grande e importante de México, porque en un segundo te cambia, y desafortunadamente a Víctor le pasó. Entonces, hay que aceptarla”, añadió en su sentido filosófico.

De igual modo, Santiago Baños reiteró los objetivos inmediatos del América.

“Como bien lo mencionas, el objetivo final en este club siempre son siempre los títulos, tenemos pendiente el título internacional de Concacaf, estamos enfocados sin dejar de lado la Liga MX. Qué mejor que estar peleando por los dos, y bueno, cuando tengamos que ver el compaginar los dos o escoger uno en su momento, pues, tomaremos una decisión”.