Brian Gutiérrez despierta interés del FC Copenhague y la Bundesliga

El nombre de Brian Gutiérrez figura en dos listas en estos momentos: En la convocatoria de jugadores de la Liga MX para ir a la Selección Mexicana pensando en el Mundial 2026 y el radar de clubes europeos que siguen su evolución con con las Chivas.

El técnico Javier Aguirre incluyó al mediocampista del Guadalajara en la lista de jugadores locales que conformarán la convocatoria final para la Copa del Mundo, anunciada el 28 de abril de 2026. El llamado convierte a Gutiérrez en uno de los cinco elementos rojiblancos llamados por el Vasco, junto a Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González.

El rendimiento que lo colocó en esa lista también atrajo la atención del extranjero. Reportes desde Europa apuntan que el FC Copenhague de Dinamarca evalúa la posibilidad de contratarlo. De concretarse, Gutiérrez se convertiría en el segundo mexicano del equipo danés, donde ya milita Rodrigo Huescas. Además, el mediocampista habría generado interés en equipos de media tabla de la Bundesliga alemana, aunque sin oferta formal confirmada hasta el momento.

Gutiérrez llegó a Chivas en diciembre de 2025, transferido desde el Chicago Fire por una cifra reportada de cinco millones de dólares. El originario de Chicago, cuya familia tiene raíces en Jalisco, acumuló en seis temporadas con el Fire.

Brian Gutierrez ha llenado el ojo a Javier Aguirre en sus aspiraciones para formar parte del grupo que conforme al seleccionado nacional para el Mundial. Mexsport

El mediocampista firmó contrato por cuatro temporadas, en un movimiento que confirmó la intención de la directiva rojiblanca de consolidar un plantel con visión a mediano plazo. En Liga MX, se adaptó con rapidez al esquema del entonces técnico Gabriel Milito y se ganó la titularidad en el mediocampo creativo del Rebaño.

Fue durante los partidos ante Portugal y Bélgica en fechas FIFA en las que Gutiérrez acumuló minutos relevantes tanto en la extrema izquierda como de interior. Su despliegue con la Selección amplificó su nombre más allá de México.

La concentración de los convocados de Liga MX arrancará el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde se perderán la liguilla del Clausura 2026. La lista definitiva que México entregará a la FIFA tiene como fecha límite el 1 de junio, diez días antes del debut tricolor el 11 de junio ante Sudáfrica.

El buen momento de Gutiérrez con Chivas fue uno de los factores que complicó el lugar de otros mediocampistas en la convocatoria de Aguirre. A los 22 años, el mexicoamericano enfrenta su primera Copa del Mundo con una creciente demanda europea que volverá a abrirse al concluir el torneo.