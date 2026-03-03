‘Fue a reventarme la cara’, acusa Diego Rico a Antonio Rüdiger

Diego Rico, jugador del Getafe, no se guardó nada contra Antonio Rüdiger, luego de que el defensor del Real Madrid le propinara una dura entrada en el partido de LaLiga, lo que calificó de que el alemán le fue a reventar la cara.

“Fue a reventarme la cara. Cuando lo veo en la tele, lo raro es que no haya entrado el VAR... no sé qué estaría pensando (...) De fortuito no tuvo nada”, declaró Diego Rico a Cadena Cope.

El jugador del Getafe fue derribado y tras caer al césped, Rüdiger impactó con su rodilla en la cara de Diego Rico. Ni el árbitro ni el VAR consideraron que la acción merecía castigo.

“Se sabe de sobra que va a darme aposta. En la jugada anterior tenemos un rifirrafe, pita falta, y de camino a la defensa va diciendo cosas y en la jugada siguiente me llega el balón y veis cómo incluso casi aparta a su compañero para reventarme la cara, que si me pilla mal me podía haber dejado ahí en el césped”, señaló el defensor.

Diego Rico pudo continuar el partido. De paso, el jugador se quejó de favoritismo hacia el Real Madrid. “Si fuera al revés me hubieran caído diez partidos o no hubiera jugado en toda la temporada”.

El Getafe le propinó su segunda derrota al Real Madrid en LaLiga, luego de vencerlos por 0-1 en el Santiago Bernabéu, con lo que los dirigidos por Álvaro Arbeloa se quedaron a cuatro puntos del líder Barcelona.

En la temporada pasada, Antonio Rüdiger ya fue sancionado la temporada pasada con seis partidos de suspensión por lanzar un objeto contra el árbitro durante la final de la Copa del Rey, que el Real Madrid perdió ante el Barcelona.