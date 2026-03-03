¿A qué hora juega Monterrey vs. Querétaro? Dónde ver el debut de Nico Sánchez en la Jornada 9

Rayados de Monterrey tendrá ante sus aficionados en el Estadio BBVA el debut del exjugador Nicolás Sánchez como entrenador interino luto del cese del español Domenec Torrent. Gallos de Querétaro será el primer sinodal de Sánchez, zaguero que disputó 180 partidos con el conjunto regio y se retiró hace cinco años del equipo que ayudó a ser campeón de liga.

Este partido de media semana está marcado por la inestabilidad institucional de Rayados, luego de que la directiva encabezada por José Antonio Noriega decidió correr a Torrent por los malos resultados. La derrota del pasado fin de semana ante Cruz Azul (0-2) fue la "gota que derramó el vaso", dejando al equipo fuera de la zona de clasificación directa y con una relación rota entre el cuerpo técnico y la tribuna.

Ante la urgencia de tener buenos resultados en esta jornada doble, la directiva apostó por un hombre de casa y un auténtico ídolo de la institución: Nicolás Sánchez. El exdefensa argentino, campeón con la Pandilla en el torneo Apertura 2019, asume el cargo de entrenador interino acompañado por otro exjugador de la entidad como Severo Meza.

Nico tiene la misión inmediata de sacudir el ánimo de una de las plantillas más caras del continente y devolverle la solidez defensiva que lo caracterizó como jugador. Con el Clásico Regio a la vuelta de la esquina (el próximo sábado) ante Tigres, este duelo ante Querétaro es vital para que Sánchez recupere la confianza del vestuario y de una afición que exige protagonismo total.

Querétaro llega como la víctima perfecta en el papel, situándose en la penúltima posición de la tabla general con apenas seisunidades. Sin embargo, los dirigidos por Mauro Gerk saben que el caos en el banquillo rival puede ser una oportunidad para dar la sorpresa y salir del fondo.

Los Gallos vienen de un empate sin goles ante Juárez y apostarán por un bloque bajo que desespere a la ofensiva regia, esperando que la presión del público en Guadalupe juegue a su favor si el gol de Rayados no llega temprano.

¿Dónde ver Monterrey vs. Querétaro?

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio BBVA, Guadalupe, N.L.

Canal de TV (Paga): TUDN.

Streaming: ViX Premium.