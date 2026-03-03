Frenan a Adama Traoré; le prohíben levantar pesas

Adama Traoré, excompañero de Raúl Jiménez en el Fulham y Weolverhampton, fue elogiado por su físico y genética, pero en el West Ham frenaron al jugador para que ya no vaya al gimnasio a levantar pesas.

“Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso”, indicó el técnico del West Ham, Nuno Espirito Santo.

Destacan el físico y la genética de Adama Traoré Reuters

Adama Traoré llegó al West Ham el 28 de enero de 2026, procedente del Fulham. Tes días debutó con los ‘Hammers’ en el duelo contra el Chelsea de la Premier League. Por el momento no registra gol ni asistencia. Para Espirito Santo, el jugador tiene mucho nivel, pero lo llevarán poco a poco.

“Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno para uno. Es un talento que vamos a aprovechar, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse y entender la dinámica del equipo. Lo ha demostrado en España y en Inglaterra, así que estamos hablando de un jugador de mucho nivel”, destacó el técnico.

Consideran a Adama Traoré como un jugador de mucho nivel Reuters

Adama Traoré, originario de L'Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, fue seleccionado de España y participó en la Eurocopa 2020. Su debut con ‘La Roja’ se dio contra Portugal en 2020, bajo las órdenes de Luis Enrique.

El jugador que sí tendrá que levantar pesas es Airidas Golambeckis, defensor del Sub-21. “Pasa muchas horas en el gimnasio porque tiene que agarrar peso”.

EQUIPOS DE ADAMA TRAORÉ EN LA PREMIER LEAGUE: