Estadios olvidados: El triste destino del Tres de Marzo y otras sedes de México 86.

Existen estadios que causan nostalgia. Lugares que sirvieron de implosión emocional para cientos de aficionados que aún recuerdan su primera vez ahí o las visitas con las familias para ver un juego de futbol.

En esta fecha, el Tres de Marzo es uno de ellos. Casa de un equipo gris, pero que siempre tenía algún destello como los Tecos que llegaban a formar equipos competitivos con jugadores inolvidables como Ozmar Donizete, Polillita Da Silva, Jesús Corona, Marcelo Goncalvez, José Edmur, el 'pato Lucas' o Jaime Ordiales.

El estadio, denominado Tres de Marzo porque en esa fecha se fundó la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue sede mundialista en 1986 para tres partidos, pero hoy en día está en trabajos de remodelación para ser una arena de conciertos.

EL MUNDIAL DEL TRES DE MARZO

El primer estadio de futbol en Zapopan, antes que el Akron por supuesto, se fundó en 1971 con 3 mil gradas. Para 1975 con el ascenso a segunda división de los Tecos pasó a ser de 15 mil.

Pero en 1986 entró en el abanico de estadios que se requirieron de urgencia para organizar el Mundial. Se hizo una zona para que los aficionados vieran los partidos de pie, así se pudo doblar el aforo hasta alcanzar los 30 mil permitidos.

El Tres de Marzo fue un estadio de futbol fundado en 1971 Especial

Ahí jugaron hombres como Emilio Butragueño, Michel, Zubizarreta con España o Djamel Zidane con Argelia.

Se efectuaron tres partidos: Irlanda del Norte 1-1 Argelia, Portugal 1-3 Marruecos e Irlanda del Norte 1-2 España.

OTROS ESTADIOS OLVIDADOS

Para México 1986 ese ocuparon 12 estadios, algunos permanecen vigentes. De ellos, sólo el estadio Azteca repite. Cuatro han caído en el olvido.

Estadio Sergio León Chávez: El estadio en Irapuato se mantiene en pie desde 1969. Actualmente funciona como escenario de los partidos del Irapuato en Segunda División y aunque no se le ha dado el mantenimiento necesario, sigue siendo funcional, aunque vetusto.

Estadio Tecnológico: Asentado en el área del Tec de Monterrey, fue la casa de los Rayados hasta 2015. En 1986 se amplió tres mil lugares con una zona conocida como la herradura. Su pista de tartán de atletismo azul era característica de su identidad. Se jugaron cuatro partidos del Mundial. Hoy en día es un estacionamiento y otra parte se ocupa como terreno de ferias comerciales para los alumnos del Tec.

El estadio Tec en Monterrey. Foto: Héctor López