WEC pospone carrera en Qatar por la situación actual en Medio Oriente

El conflicto actual en Medio Oriente ha provocado la posposición oficial de la primera carrera del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) 2026, que se iba a realizar en Qatar del 26 al 28 de marzo.

A través de un comunicado, la categoría, en conjunto con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), confirmaron este martes 3 de marzo que la carrera, denominada los "1812 km de Catar", se reprogramará a la segunda parte de este año, es decir, en algún punto del segundo semestre de este 2026.

“La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad siempre serán la principal prioridad de la FIA, y agradezco a nuestro Club Miembro, la Federación de Motor y Motociclismo de Qatar, el Circuito Internacional de Lusail, ACO y a nuestros colegas del campeonato por el enfoque mesurado y colaborativo que ha llevado a esta decisión”, comentó Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.



“Como evento inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, los 1812 km de Qatar ocupan un lugar especial para muchos aficionados, pilotos y equipos, y trabajaremos estrechamente con todos los involucrados para reprogramar la carrera para finales de la temporada 2026”.



Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km.#WEC pic.twitter.com/de89I62idZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 3, 2026

El calendario original del WEC, cuya carrera más emblemática son las "24 Horas de Le Mans", tenía a Qatar como la sede de las pruebas de pretemporada, el 20 y 21 de marzo, y de la ronda inaugural del Mundial a finales de este mes, pero los ataques militares en la región de Medio Oriente que estallaron el fin de semana pusieron en alerta al personal del paddock de ésta y otras series de automovilismo.

Es el caso de la Fórmula 1, ya que el cierre del espacio aéreo en la región obligó a personal de equipo y representantes de prensa a cambiar su ruta de viaje. Incluso, la misma categoría adquirió vuelos chárter para llevar a varios miembros de las escuderías desde Londres.

Recientemente, McLaren y Mercedes iban a participar en una prueba de neumáticos en Bahréin, pero a raíz de un ataque en una instalación militar cercana al autódromo de Bahréin, esto se canceló.

En lo que respecta al WEC, se definirá y comunicará en tiempo posterior la nueva fecha para los 1812 km de Qatar, adelantando que se buscará llevar a cabo en la segunda mitad de la temporada.

La primera ronda del Mundial de Resistencia serán las 6 Horas de Imola, del 17 al 19 de abril.

Los 1812 km de Qatar son parte integral del calendario del WEC de la FIA, y agradezco sinceramente al Circuito Internacional de Lusail y a la Federación de Motociclismo de Qatar su estrecha colaboración”, indicó Frédéric Lequien, Director Ejecutivo del WEC.



Hemos estado trabajando codo con codo desde el sábado por la mañana para encontrar la mejor solución para organizar el evento, y aunque aún necesitamos algunos días más para concretar la fecha exacta actualizada, puedo confirmar que será durante la segunda mitad de la temporada 2026. Proporcionaremos más información tan pronto como esté disponible”.

La Fórmula 1 sigue monitoreando la situación, recordando que tiene programado el Gran Premio de Bahréin para el 12 de abril y el de Arabia Saudita para el día 19. Las citas en Qatar y Abu Dhabi serán hasta noviembre.