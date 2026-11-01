Hamilton 'explota' contra Leclerc y exige mano dura de Ferrari tras contacto en el GP de México

Durante la primera vuelta del Gran Premio de México, Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un contacto en la curva cuatro; además, los comisarios sancionaron al monegasco por recortar parte del trazado. Tras la polémica, el siete veces campeón del mundo no dudó en alzar la voz.

Luego del contacto y de que Charles Leclerc recortara la curva cinco para ganar ventaja, el británico reclamó por la radio que su compañero devolviera la posición y cuestionó la decisión de los comisarios de imponerle únicamente cinco segundos de penalización por obtener una ventaja al abandonar la pista. Incluso aseguró que los oficiales prácticamente le estaban regalando la victoria al monegasco.

Y pese a que en la relanzada tras el Safety Car le ganó la posición, algo que le bastó para terminar en el podio, insistió en que las decisiones individuales repercuten en el Cavallino Rampante y en que la colaboración debe ser uno de los compromisos fundamentales.

Toda la decisión que haces en el coche impacta a todo el equipo, entonces trabajar en un equipo es parte del contrato y es algo que deberíamos haber hecho y es una pena que perdamos eso y seguirá a menos de que alguien tome acción y se tenga una conversación real y profunda y eso debería de pasar”, declaró en la zona de entrevistas del GP de México.

El británico cuestionó la gestión interna de la escudería. reuters

¿Hay guerra en el box del Cavallino?

Este no es el primer incidente entre ambos pilotos, pues en la actual campaña ya han protagonizado varios roces, como sucedió en Zandvoort, cuando Hamilton, con mejor ritmo que Leclerc, criticó la gestión del box de Ferrari por no dar la orden a tiempo de cederle la posición para luchar por el podio.

Asimismo, en el GP de Monza, Charles Leclerc mandó a la grava a su compañero al no dejarle espacio en la curva dos; tras el incidente, Lewis Hamilton declaró ante la prensa que Ferrari debe gestionar mejor su rivalidad dentro del equipo.

Ahora, en el Gran Premio de México, las tensiones volvieron a incrementarse, no solo por el contacto entre ambos, sino por las palabras del británico sobre la gestión de Ferrari y la sanción que recibió su compañero.