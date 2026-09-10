Leclerc reconoce su error tras el roce con Hamilton en Monza: "Sé que fui demasiado lejos"

El Gran Premio de Italia dejó una gran tensión entre los dos pilotos de Ferrari luego de la arrancada donde Charles Leclerc y Lewis Hamilton estuvieron cerca de colisionar, esto cuando el de Mónaco llevó al extremo del circuito al siete veces campeón del mundo para ganar la posición.

El duelo tuvo un roce que obligó a Hamilton a salir del circuito y perder terreno, esto mientras que Leclerc solo duró unos instantes más en carrera antes de chocar en la curva Peraltada. Ahora, unos días después del incidente, el monegasco indicó que ya aclaró la situación dentro del equipo y reconoció que cometió un exceso al defender su trazada contra el británico.

Sin embargo, explicó que tras analizar la maniobra con calma, habló directamente con su compañero de equipo para dejar el tema en el pasado:

"Obviamente sé que fui demasiado lejos en la Curva 2 y se lo dije a Hamilton; creo que está muy claro lo que debemos hacer o evitar en el futuro”, indicó el jueves previo al Gran Premio de España al tiempo que agregó que lo sucedido “definitivamente no afectó la buena relación que tenemos y no afectará nada en el futuro”.

Leclerc sufrió su tercer abandono del año en el GP de Italia Fórmula 1

El peso mediático de Ferrari y el cierre de la polémica

Consciente de las consecuencias que genera cualquier choque entre compañeros de equipo en Ferrari, Leclerc admitió que un error en Monza magnifica todo ante la prensa y la afición dado que era en la casa de la escudería.

"Las reglas de juego establecen que nunca queremos ver un coche del mismo equipo en el césped".

A pesar de que el incidente cobró una dimensión mediática superior, Leclerc no quiso minimizar el hecho, subrayando que "no es aceptable ver a Lewis en la grava" y agregó que la situación no se volverá a repetir dado que tienen como objetivo central ayudar a Ferrari en la contienda por el campeonato de constructores donde están en la lucha por la segunda plaza, esto ante la escapada de Mercedes tanto en la tabla de equipos como de pilotos con Andrea Kimi Antonelli.