Los Orioles de Baltimore encontraron en Freddy Peralta una pieza para encabezar su rotación de abridores de cara a la temporada 2027 de las Grandes Ligas. El lanzador dominicano llegó a un acuerdo por cinco temporadas y 125 millones de dólares, según reportes de la MLB.

La contratación representa una apuesta significativa de la organización, que busca fortalecer su cuerpo de lanzadores con un pitcher de dos selecciones al Juego de Estrellas y experiencia en momentos decisivos. La confirmación de su ingreso está en espera de los resultados de pruebas médicas a las que se sometió el jugador.

Freddy Peralta pasó de los Mets a recuperar su mejor versión con Tampa Bay

La campaña 2026 tuvo dos etapas distintas para el derecho; comenzó el año con los Mets de Nueva York, organización a la que llegó procedente de los Milwaukee Brewers, pero sus resultados estuvieron lejos de las expectativas.

En sus primeras 21 aperturas con la novena neoyorquina registró cinco victorias y nueve derrotas, con una efectividad de 5.01. Ante ese panorama, los Mets lo enviaron a los Tampa Bay Rays, en un intercambio que incluyó a tres prospectos de la organización de Florida.

Aunque sus primeros encuentros no fueron sencillos, el dominicano encontró regularidad en el cierre de la temporada. En sus últimas seis aperturas de temporada regular consiguió cinco triunfos y terminó ese periodo con una efectividad de 0.79.

En el balance de toda la campaña, Freddy Peralta registró marca de 10-11, efectividad de 4.42, 156 ponches y 169 entradas de trabajo entre ambas organizaciones.

El MVP de la Liga Americana impulsó su valor en el mercado

El mejor momento del jugador llegó durante la postemporada; el abridor fue una de las figuras de Tampa Bay en las series ante Cleveland y Milwaukee, con cuatro apariciones y en tres de ellas como abridor, donde registró una efectividad de 1.08 en 16.2 entradas.

Su actuación ante Cleveland fue clave para que los Rays consiguieran el campeonato en la Liga Americana y avanzaran a la Serie Mundial; además el dominicano recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP).

Ese rendimiento permitió que Freddy Peralta recuperara protagonismo en el mercado de agentes libres, después de una campaña en la que sus números iniciales con los Mets habían generado dudas sobre su rendimiento.

Con el acuerdo reportado, Baltimore apuesta por un lanzador que demostró su capacidad para cambiar el rumbo de una temporada y responder en escenarios de alta exigencia. La expectativa será que el dominicano mantenga ese nivel con su nuevo equipo a partir de 2027.