Los Cachorros de Chicago dieron uno de los primeros grandes golpes en el mercado de agentes libres de las Grandes Ligas al llegar a un acuerdo con el japonés Teruaki Sato por seis temporadas y 120 millones de dólares, de acuerdo con reportes de ESPN y MLB.com.

El pelotero de 27 años llegará al beisbol estadunidense tras conquistar la Triple Corona de bateo en la Liga Central de Japón, donde se consolidó como una de las principales figuras del circuito durante las últimas dos temporadas.

Sato registró un promedio de bateo de .306, con 39 cuadrangulares y 106 carreras producidas en 143 encuentros con los Tigres de Hanshin durante la campaña de 2026.

Un año antes, el bateador zurdo conquistó su primer premio al Jugador Más Valioso, luego de conectar 40 jonrones, remolcar 102 carreras y batear para .277.

En seis temporadas en el beisbol profesional japonés, Sato acumuló 163 cuadrangulares, registró un promedio de bateo de .271 y un OPS de .851, además de participar en cinco Juegos de Estrellas y conquistar el campeonato de la Serie de Japón en 2023.

El japonés también ofrece versatilidad a la defensiva. Aunque se desempeñó principalmente como tercera base, posición en la que ganó un Guante de Oro en 2025, cuenta con experiencia en el jardín derecho, por lo que se perfila para ocupar un lugar en los jardines de Chicago.

Chicago se llena de poder japonés

Con la llegada de Teruaki Sato, la ciudad de Chicago contará con los dos últimos ganadores de la Triple Corona de bateo en el beisbol japonés.

Munetaka Murakami, quien dio el salto a las Grandes Ligas con los Medias Blancas, conectó 35 cuadrangulares en su temporada de debut y contribuyó a que la organización regresara a la postemporada.

Ambos peloteros representaron a Japón en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026, certamen en el que Sato conectó tres dobles en 10 turnos al bate.

Los Cachorros sumarán así otro bate de poder a una alineación encabezada por Pete Crow-Armstrong, ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2026.