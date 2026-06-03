¿Fraude monumental? Acusa a la FIFA de rematar boletos del Mundial 2026 en sitios no oficiales

A una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una nueva controversia golpea al organismo rector del futbol mundial. La FIFA fue acusada de colocar entradas en plataformas de reventa externas a precios considerablemente más bajos que los ofrecidos en sus canales oficiales, una práctica que, según las denuncias, permitiría evitar reembolsos a aficionados que compraron boletos más caros.

La acusación fue planteada por Florian Ederer, profesor de economía de la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston, quien analizó la disponibilidad de entradas para el partido entre Arabia Saudita y Cabo Verde programado para el 27 de junio en el NRG Stadium de Houston.

De acuerdo con Ederer, grandes bloques de asientos aparecieron recientemente en la plataforma SeatGeek con precios cercanos a los 200 dólares. En contraste, boletos ubicados en zonas similares continuaban ofreciéndose por alrededor de 700 dólares dentro de la plataforma oficial de reventa de la FIFA.

El académico señaló que la distribución observada no corresponde al comportamiento habitual de aficionados individuales ni de revendedores tradicionales.

Según explicó en una publicación en redes sociales, los mapas de disponibilidad muestran filas completas y extensos bloques contiguos de asientos que aparecieron de forma repentina durante los últimos días.

Para Ederer, ese patrón sugiere que el inventario podría provenir directamente de una entidad con acceso masivo a boletos y no de compradores particulares que intentan revender entradas aisladas.

Miren este mapa de SeatGeek para Arabia Saudita contra Cabo Verde. No son boletos individuales de reventa al azar, sino grandes bloques contiguos de asientos, filas enteras y franjas completas dentro de varias secciones", escribió.

El especialista sostiene que si la FIFA redujera oficialmente los precios en sus propios canales podría exponerse a solicitudes de reembolso o reclamaciones por parte de consumidores que adquirieron entradas cuando los precios eran considerablemente más altos.

Por ello, plantea la hipótesis de que el organismo mantendría elevados los precios oficiales mientras parte del inventario no vendido sería distribuido a través de mercados secundarios donde las entradas aparecen con descuentos significativos.

La FIFA, que en reiteradas ocasiones ha recomendado a los aficionados adquirir boletos únicamente mediante sus plataformas autorizadas, fue consultada sobre las acusaciones.

Por su parte, SeatGeek rechazó cualquier vínculo formal con el organismo rector del futbol mundial.

SeatGeek es un mercado de confianza que ofrece a los aficionados acceso seguro a entradas para decenas de miles de eventos en vivo, incluida la Copa del Mundo. No tenemos ningún acuerdo de colaboración ni de distribución con la FIFA", indicó la empresa en un comunicado publicado por The Telegraph.

Buscan evitar reembolsos

Sin embargo, la controversia no termina ahí.

Una fuente de la industria deportiva consultada por The Telegraph s señaló que la distribución de entradas mediante terceros es una práctica común en el sector del entretenimiento y del deporte profesional.

Los precios que se pueden observar en el sitio oficial de la FIFA. Redes sociales

En plataformas de redes sociales, los precios están por debajo de lo que oferta FIFA. Redes sociales

De acuerdo con esta versión, equipos, ligas y operadores de estadios suelen utilizar distintos canales de venta para ampliar el alcance comercial de sus inventarios y reducir riesgos asociados a la comercialización de boletos.

La nueva acusación aparece apenas días después de otro frente de presión para la FIFA.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey citaron al organismo en medio de cuestionamientos relacionados con los planos de distribución de asientos utilizados durante el proceso de venta de entradas para algunos partidos del Mundial.

Diversos aficionados sostienen que fueron inducidos a comprar localidades bajo condiciones que posteriormente no coincidieron con la experiencia real dentro de los estadios.

La venta de boletos se ha convertido en uno de los temas más sensibles en la organización del Mundial 2026.

Con 48 selecciones participantes y una cifra récord de 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá, la demanda de entradas ha alcanzado niveles históricos.

Sin embargo, el debate sobre precios, disponibilidad y transparencia amenaza con convertirse en una de las historias más incómodas para la FIFA justo cuando la cuenta regresiva para el inicio del torneo entra en su fase final.