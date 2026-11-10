Fox Sports México se despide: Nación Deportes hereda sus cuatro canales y la programación habitual

Fox Sports México cerró su etapa al aire formalmente. En el primer minuto del 11 de noviembre, pasa a ser Nación Deportes, cuya señal se podrá ver a través de ViX, Sky y Total Play.

El cambio llega después de una larga historia de problemas legales, financieros y comerciales. En 2021, Grupo Lauman, encabezado por Manuel Arroyo, adquirió el negocio de Fox Sports México a Disney, como parte de las condiciones establecidas por el IFT tras la operación Disney-Fox.

Sin embargo, el derecho para utilizar la marca terminó convirtiéndose en el centro de una disputa con Fox Corporation. La propia empresa mexicana sostuvo que su autorización para utilizar las marcas FOX llegaba, al menos, hasta el 10 de noviembre de 2026.

¿Qué pasó con Fox Sports México?

A la batalla por la marca se sumaron golpes que fueron reduciendo el peso de la cadena: la pérdida de importantes derechos deportivos y la salida de sus señales de algunas plataformas de televisión de paga.

Jimena Sánchez es uno de los atractivos que tenía Fox Sports, lo mismo que Pepe Segarra. Captura de pantalla

El conflicto llegó incluso a tribunales estadounidenses, donde recientemente se dictaron medidas contra Arroyo.

Ahora la transformación es visible. Los logotipos de Fox Sports comenzaron a retirarse de oficinas y espacios de trabajo, mientras la página tradicional de Fox Sports dejó de funcionar como antes. En paralelo, Nación Deportes ya tiene una plataforma digital activa y una identidad propia.

Una programación reducida para Nación Deportes

El nuevo proyecto, sin embargo, nace con una oferta reducida. La programación se apoya principalmente en FIBA, la lucha de AEW y el CMLL, además de conservar programas como La Última Palabra. Las señales 1, 2, 3 y Premium también permanecen.

Fox Sports desapareció y deja su lugarc a Nación Deportes. Redes sociales

Por ahora, los trabajadores continúan con normalidad en sus labores y nómina, aunque existen adeudos relacionados con trabajos del Mundial. El detalle curioso de esta transición está afuera: vehículos, equipo y materiales todavía llevan el viejo escudo y no pueden circular libremente con la marca anterior.

Fox Sports se va del nombre. Nación Deportes comienza a vivir en México.