La centralización de derechos de transmisión en la Liga Mx ya tendría fecha de inicio

Los 18 clubes que conforman la Liga Mx habrían llegado a un acuerdo de no extender sus contratos de derechos de transmisión más allá del 2028, para comenzar entonces el proyecto de centralización de transmisiones ese año.

Así lo reveló el comunicador David Medrano, quien colabora con Tv Azteca, empresa que transmite a varios clubes como Tigres, Puebla, Juárez, Toluca, entre otros.

El proyecto de centralización de derechos de transmisión sería histórico en la Liga Mx, toda vez que desde su creación, los clubes han elegido unilateralmente por qué vías se difunden sus encuentros.

La principal intención de la centralización de derechos de transmisión sería una repartición de recursos más equitativa para los 18 equipos, además de bonos por desempeño para los equipos de mejor rendimiento.

León, el equipo precursor

El primer equipo de la Liga Mx que decidió vender sus derechos de transmisión a más de un proveedor fue el León, entonces propiedad de Grupo Pachuca y Grupo Carso, del empresario Carlos Slim.

En 2011, tras siete jornadas de negociaciones con Televisión Azteca sin llegar a un acuerdo, los Esmeraldas del León decidieron vender sus derechos de transmisión a Fox Sports, Claro Sports (Uno Tv) y Grupo Editorial Expansión.

Desde entonces, diferentes clubes han vendido sus derechos de transmisión en México a más de una empresa.