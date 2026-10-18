Paul Aguilar, exjugador del América, sufre accidente automovilístico; los detalles

Momento complicado el que vive el americanismo en este momento. Hace unas horas se reportó que el exjugador de futbol del América, Paul Aguilar, sufrió un accidente automovilístico en Michoacán.

De acuerdo con información confirma por Excélsior, la noche de este sábado 18 de octubre, la camioneta donde venía el exjugador de la Selección Mexicana se accidentó sobre la carretera federal 110, en el tramo de la Estación Patty-Vista Hermosa, dentro del municipio de Yurécuaro.

Las fuentes consultadas confirmaron que la camioneta donde venía circulando se cayó de un puente.

Las autoridades de Michoacán lo trasladaron al hospital y permanece en observación. Sin embargo, Aguilar no corre ningún peligro.

Su amigo y también exjugador mexicano, José Daniel 'Chepe' Guerrero se encuentra con él y lo está cuidando en el hospital de Michoacán.

De momento seguirá en observación y se espera que el próximo jueves 22 de octubre lo den de alta y regrese a la Ciudad de México.

Paul Aguilar, después de su gran carrera futbolística, ahora se dedica a ser comentarista de la cadena Fox Sports México.