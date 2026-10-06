¡Oficial! La Fórmula E usará el circuito de Fórmula 1 para su visita a la Ciudad de México

La Fórmula E ha confirmado que utilizará el trazado de la Fórmula 1 para la visita al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México de 2027.

Será la primera competencia de la serie eléctrica en un circuito permanente, por lo que implicará una prueba de fuego importante para la cuarta generación de monoplazas visita nuestro país.

Los nuevos autos tendrán una potencia de hasta 800 caballos de fuerza en la configuración de calificación, por lo que las velocidades de los monoplazas pueden superar los 300 km/h y la aceleración será de 0 a 100 km/h, en menos de dos segundos.

Este martes, en conferencia de prensa y después de muchas especulaciones surgidas a lo largo del año, se hizo oficial que se pretende usar un circuito muy similar al de la Fórmula 1, con un ajuste en la recta principal, que incorporará una chicana tras la zona de meta.

Este coche se merece ir a un circuito grande, a un circuito como el de la Fórmula 1, y por primera vez sentimos que la tecnología nos está permitiendo hacer este tipo de circuitos. Estamos muy contentos", afirmó Alberto Longo, cofundador de la serie.

Después de varios años utilizando configuraciones, tanto las “Eses” como la mitad de la Curva Peraltada serán parte del trazado, mientras que postales como la zona del estadio permanecerán. El diseño propuesto de pista está sujeta a la aprobación de la FIA.

El mapa de la pista propuesta Eduardo Olmos

¿Cuándo será la carrera de la Fórmula E en la Ciudad de México?

La carrera de la Fórmula E en la Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 16 de enero de 2027, siendo aún la tercera fecha del campeonato 2026-2027, ya que todavía se pretende correr en Arabia Saudita. Como parte de la alineación musical, estará el dueto Mau y Ricky.

Los boletos de la Fórmula E están disponibles a partir de 540 pesos para mayores de edad y de 171 pesos para niños.

ESPN y Disney Plus, en su Plan Premium, serán las emisoras oficiales de la Fórmula E en México a partir de esta temporada.