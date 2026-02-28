Flavio Cobolli hace historia y se corona en el Abierto Mexicano de Tenis 2026

Imponiéndose 7-6 (4) y 6-4 a Frances Tiafoe, Flavio Cobolli se consagró campeón del Abierto Mexicano de Tenis 2026, convirtiéndose en el 18º tenista en conseguir el Guaje de plata y el primer italiano en la historia en obtenerlo.

La Arena GNP Seguros se encontraba completamente llena, superando los 12,000 asistentes que se preparaban para disfrutar de un partido entre Flavio Cobolli, primer italiano en la historia en esta instancia, y Frances Tiafoe, quien buscaba convertirse en el segundo estadunidense en conquistar el Guaje de plata, luego de la obtención de Sam Querrey en 2017.

Con cada uno de los recogepelotas vistiendo la playera que México lucirá en el Mundial 2026, las acciones comenzaban entre Cobolli y Tiafoe, quienes no mostraban margen de error hasta el final de la primera manga.

A pesar de que el italiano desperdició una oportunidad de break y set point, Cobolli logró imponerse en tie break luego de 1 hora y 10 minutos.

Luego del 7-6 (4) en favor del europeo, parecía que la dinámica se mantenía en Acapulco, sin embargo, de manera temprana en el segundo set logró quebrar el servicio de Tiafoe, tomando una ventaja que lo hacía acariciar el Guaje de plata por primera vez en la historia para un italiano.

Finalmente, en 2 horas y 10 minutos, Flavio Cobolli terminó el compromiso y se consagró como el primer italiano en coronarse en la historia del Abierto Mexicano de Tenis, convirtiéndose en el 18º tenista en alzar el trofeo por lo más alto de Acapulco.

El reconocimiento para los máximos campeones de la historia en el Abierto Mexicano de Tenis se mantiene en posesión de Rafael Nadal, Thomas Muster y David Ferrer, quienes -cada uno- suma un total de 4 cetros.

