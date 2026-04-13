¡Histórico! Gabriela Jaquez es elegida por Chicago Sky en el Top 5 del Draft WNBA 2026

La mexicana Gabriela Jaquez cumplirá su sueño de jugar en la WNBA 2026 y lo hará con las Chicago Sky, esto luego de haber sido seleccionada en la primera ronda del Draft de la liga femenil que se realiza este lunes.

Jaquez estaba consideraba para ser seleccionada por algún equipo en la primera ronda luego de su actuación en la temporada anterior con la UCLA en la que logró el campeonato de la NCAA, pero las proyecciones la colocaban hasta la octava o décimo segunda selección. Sin embargo, Jaquez fue tomada en la quinta selección rompiendo los pronósticos de la proyección inicial.

Jaquez fue la segunda seleccionada proveniente de UCLA luego de que las Washington Mystics tomaran a Lauren Betts. La guardia Azzi Fudd fue la primera seleccionada por las Dallas Wings mientras que Olivia Miles fue la segunda por Minnesota Lynx. Awa Fam Thiam se colocó con las Seattle Storm en el tercer pick.

La consistencia de Gabriela Jaquez en UCLA ha sido su mejor carta de presentación. Durante la temporada que recién terminó promedió 13.6 puntos y 5.4 rebotes por encuentro, pero lo que realmente había impresionado a los buscatalentos es su eficiencia: un notable 54.6% en tiros de campo y un letal 40.2% desde la línea de tres puntos.