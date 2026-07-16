Ni Messi ni Lamine evitan la devaluación; la final del Mundial 2026 tiene futbolistas más baratos que Qatar 2022

El partido más caro de ver no será el más caro de jugar. Mientras los boletos para la final del Mundial 2026 alcanzan precios históricos, el valor de las plantillas que disputarán el trofeo cayó un 32 por ciento respecto a Qatar 2022. Argentina y España pondrán sobre la cancha futbolistas tasados en 2 mil 370 millones de dólares, equivalentes a unos 44 mil 300 millones de pesos mexicanos, casi mil 140 millones de dólares menos que los finalistas de hace cuatro años.

El encuentro del domingo en el MetLife Stadium reúne a dos generaciones irrepetibles. De un lado estará Lionel Messi, el futbolista que cambió el rumbo de una época y que busca despedirse con un bicampeonato mundial. Del otro aparecerá Lamine Yamal, el talento que Europa considera el heredero natural del trono y que, con apenas 19 años, ya encabeza la lista de los jugadores más valiosos del planeta.

La explicación no está en una pérdida de calidad, sino en el cambio de ciclo que vive el futbol internacional. Francia llegó a la final de Qatar con una generación en plena madurez deportiva y económica, encabezada por Kylian Mbappé. Argentina conservó buena parte de la base campeona, pero varios de sus referentes ya atravesaron el punto más alto de su cotización. España, por el contrario, apenas comienza a construir un equipo cuyo valor podría dispararse durante los próximos años.

De acuerdo con Transfermarkt, España llega a la final con una plantilla valuada en aproximadamente mil 426 millones de dólares (26 mil 700 millones de pesos mexicanos), mientras que Argentina alcanza los 944 millones de dólares (17 mil 700 millones de pesos). En conjunto, ambos finalistas reúnen un valor cercano a 2 mil 370 millones de dólares, equivalentes a unos 44 mil 300 millones de pesos, muy por debajo de los 3 mil 510 millones de dólares (65 mil 600 millones de pesos) que representaban Argentina y Francia antes de disputar la final de Qatar 2022.

El mejor ejemplo de esa transformación lleva el número 10

Messi continúa siendo el futbolista que cambia partidos, llena estadios y dispara las audiencias de televisión, pero el mercado ya no paga por él como hace algunos años. A los 39 años, el capitán argentino tiene un valor estimado de 17 mdd apenas el decimoquinto más alto de toda la plantilla albiceleste.

El valor de Messi es menos de la mitad con el que llegó a Qatar. REUTERS

En Qatar 2022 su cotización rondaba por encima de los 50 mdd, suficiente para ocupar el octavo lugar dentro del equipo. La distancia con su mejor momento resulta todavía más reveladora. En 2017, cuando jugaba para el Barcelona, su valor alcanzó el equivalente a 300 millones de dólares ajustados a la inflación, una cifra que ningún futbolista había logrado entonces.

Hoy el peso económico de Argentina descansa sobre otra generación.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, lidera la lista con un valor de 117 millones de dólares. Detrás aparecen Enzo Fernández con 105 mdd.

España presenta el fenómeno contrario.

España representa el futuro del mercado. Su jugador más cotizado, Lamine Yamal, está valuado en aproximadamente 234 millones de dólares, la cifra más alta entre todos los futbolistas que disputarán la final. Detrás aparecen su compañero del Barcelona, Pedri, con 176 millones; el defensa Pau Cubarsí, con 94 millones, y Martín Zubimendi, con 88 millones. Una generación que explica por qué, aun con una final devaluada respecto a Qatar, el futbol español sigue concentrando algunos de los activos más codiciados del planeta.

La lista de los diez jugadores más valiosos de la final confirma esa transición. España coloca cuatro futbolistas entre los primeros lugares y Argentina cinco, aunque ninguno supera el valor de Yamal.

LOS 10 JUGADORES MÁS VALIOSOS DE LA FINAL

Cifras de Transfermarket

1. Lamine Yamal (España)

234 millones de dólares

2. Pedri (España)

176 millones de dólares

3. Julián Álvarez (Argentina)

117 millones de dólares

4. Enzo Fernández (Argentina)

105 millones de dólares

5. Lautaro Martínez (Argentina)

99 millones de dólares

6. Nico Paz (Argentina)

94 millones de dólares

7. Pau Cubarsí (España)

94 millones de dólares

8. Martín Zubimendi (España)

88 millones de dólares

9. Alexis Mac Allister (Argentina)

82 millones de dólares

10. Dani Olmo (España)

70 millones de dólares