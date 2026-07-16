La FIFA cambia la historia del Mundial: por primera vez habrá anillos de campeón al estilo NFL

No bastará con levantar la Copa del Mundo. El campeón del domingo también regresará a casa con una joya que durante más de un siglo ha simbolizado la grandeza deportiva en Estados Unidos.

La FIFA dio a conocer este jueves que, por primera vez en la historia de sus competiciones, el ganador de la final entre Argentina y España recibirá anillos de campeón, una tradición reservada durante décadas para las ligas profesionales estadunidenses. La Copa del Mundo suma así un nuevo símbolo de prestigio que hasta ahora pertenecía al Super Bowl, la NBA, las Grandes Ligas y la NHL.

La decisión marca otro paso en la influencia que Estados Unidos ha ejercido sobre el Mundial de 2026. Después de convertir el torneo en el más comercial de la historia, con experiencias VIP, festivales para aficionados y una oferta inédita de productos oficiales, la FIFA incorpora uno de los rituales más reconocibles del deporte norteamericano.

¿Cómo inició la tradición de los anillos?

La tradición de entregar anillos a los campeones nació a finales del siglo XIX. En 1893, los jugadores de los Montreal Hockey Club recibieron pequeños anillos después de conquistar la Stanley Cup, aunque el acto no se consolidó de inmediato. Décadas más tarde, las ligas profesionales estadunidenses transformaron esas piezas en auténticas joyas de colección.

El gran impulso llegó con el beisbol. En 1922, los Giants fueron el primer campeón de la Serie Mundial en recibir anillos como reconocimiento oficial. La idea se volvió permanente y pronto fue adoptada por otros deportes. La NFL comenzó a entregar anillos a los campeones del Super Bowl desde la primera edición en 1967. La NBA hizo lo propio con sus campeones y la NHL convirtió sus anillos en piezas tan codiciadas como la propia Stanley Cup.

Un anillo de campeón con los Lakers.)

Con el paso de los años dejaron de ser simples recuerdos. Los anillos evolucionaron hasta convertirse en piezas de alta joyería, elaboradas con oro, diamantes y piedras preciosas. Algunos contienen más de 600 diamantes y alcanzan valores superiores a los 50 mil dólares por unidad, aunque para sus propietarios el verdadero valor suele ser sentimental.

¿Cómo serán los anillos que entregará la FIFA?

La FIFA producirá 2 mil 26 anillos en una edición limitada para conmemorar el Mundial. Treinta serán exclusivos para los integrantes de la selección campeona y los mil 996 restantes estarán disponibles para aficionados de todo el mundo. El organismo no ha revelado el precio de venta.

Cada pieza estará numerada individualmente y contará con un certificado de autenticidad. En uno de sus costados aparecerá el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro será personalizado con la identidad de la selección campeona, ya sea Argentina o España.

La ceremonia también seguirá el protocolo estadunidense. Apenas termine la final, el capitán y el entrenador del equipo vencedor recibirán un anillo provisional sobre el terreno de juego. Posteriormente, la FIFA fabricará las 30 piezas definitivas, adaptadas a la medida de cada integrante del plantel campeón, antes de entregarlas en una ceremonia posterior.

El anillo tiene como detalle la Copa del Mundo. FIFA

La medida representa un cambio cultural para el futbol internacional. Durante casi un siglo, la medalla de oro y el trofeo fueron los únicos símbolos materiales del campeón del mundo. A partir de este domingo, el recuerdo también podrá llevarse en la mano.

No es casualidad que el cambio ocurra en Estados Unidos. Ningún país convirtió el anillo de campeón en un objeto de culto como las ligas norteamericanas. El Super Bowl, las Finales de la NBA, la Serie Mundial y la Stanley Cup han transformado estas joyas en piezas históricas que terminan exhibidas en museos, subastadas por millones de dólares o heredadas entre generaciones.

La FIFA ha decidido incorporar esa tradición al escenario más grande del futbol. El domingo, además de levantar la Copa del Mundo, el nuevo campeón estrenará un símbolo que hasta ahora pertenecía exclusivamente al deporte estadounidense.