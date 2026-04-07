‘La FIFA ve todo como un gran negocio’, dice Faitelson de cara al Mundial 2026

David Faitelson consideró que la FIFA ve como un gran negocio el Mundial 2026 y señaló que tener 48 selecciones, baja el nivel competitivo del torneo. La semana pasada, el organismo puso a la venta los últimos boletos para la competencia, además de que dio a conocer que una Fan Fest tendrá ‘divisiones’: la zona gratuita y la zona de paga.

“La FIFA ve todo como un gran negocio y obviamente tener 104 partidos para la FIFA, significa tener más televisión, más estadios, más países cautivados por el juego del futbol, por la esperanza de un Mundial. Un Mundial con 48 selecciones baja el nivel competitivo del Mundial”, indicó el periodista en el programa Tercer Grado Deportivo.

Para David Faitelson, los amistosos contra Bélgica y Portugal dejaron buenas sensaciones Mexsport

Los partidos amistosos contra Portugal y Bélgica dejaron algunas buenas sensaciones, sobre todo en su último amistoso, y así se lo reconoció David Daitelson a Javier ‘El Vasco’ Aguirre, al mencionarle que por primera vez la Selección Mexicana le emocionó y comunicó algo.

“Me dejaron sensaciones muy positivas, algunos momentos del primer tiempo contra Portugal, casi todo el primer tiempo contra Bélgica en Chicago. Es fácil denostarlo porque, mucha gente dijo ‘es un partido de preparación’. Hubo muchos cambios en Portugal y Bélgica. Se lo dije a Javier Aguirre: ‘Javier, por primera vez tu selección me emocionó, me comunicó algo, te felicito’. Ojalá que estemos a tiempo de mostrar un equipo competitivo”, señaló y comentó que ’El Vasco’ Aguirre no respondió y sólo sonrió.

Javier 'El Vasco' Aguirre no respondió a los comentarios de David Faitelson Mexsport

Asimismo, Faitelson vio con beneplácito que, por primera vez, se planee a futuro en la Selección Mexicana, en referencia a que Rafael Márquez tomará el cargo de ‘El Vasco’.

“Me parece que, por primera vez, estamos planeando a futuro. Ya tener a un entrenador en la banca que va a tomar el lugar de Javier Aguirre por un contrato de por medio, que aseguran y perjuran que lo van a respetar, ya es una noticia diferente”, subrayó.