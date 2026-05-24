Video: 'Chicharito' Hernández hace viral su gesto con la ‘Hormiga’ González por el dorsal '14'

Con la ilusión de que sea el próximo goleador de la Selección Mexicana, Javier “Chicharito” Hernández heredó con un emotivo video su dorsal 14 a Armando “hormiga” González.

El gesto se hizo viral, con un video en el que utiliza IA. Sin embargo, las palabras del exdelantero de Chivas se aprecian sinceras y con una carga emocional por la continuación de su legado.

“Chicharito” se mantiene como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, con 52 anotaciones.

En el listado de históricos artilleros del Tricolor le siguen Jared Borgetti (46), Raúl Jiménez (en activo con 45), Cuauhtémoc Blanco (38) y Luis Hernández “el Matador” (35).

Respecto a partidos oficial con la Selección, “Chicharito” Hernández disputó 109 encuentros.

Mientras que Armando González, hoy el delantero referente del Guadalajara y con 23 años, apenas suma siete partidos y un gol con la Selección Mexicana.

Números que señalan que el camino todavía es largo para la “Hormiga”, quien al finalizar el Mundial 2026 tendrá posibilidades de emigrar al futbol europeo y de esa manera consolidar su lugar en la Selección Mexicana.

“La 14 de México queda en las mejores manos: CH14 x HG14”, escribió el “Chicharito” Hernández junto al emotivo video de sus mejores momentos con la Selección y el pase de estafeta con la “Hormiga”.

Javier y Armando coincidieron en el Guadalajara, incluso "Chicharito" desde sus últimos días como rojiblanco reiteró su apoyo para el delantero originario de Celaya, Guanajuato.