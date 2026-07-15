Islas Malvinas: dónde están y qué hacer en el destino por el que Argentina e Inglaterra iniciaron una guerra

Las islas Malvinas es el nombre con el que Argentina identifica a este remoto archipiélago del Atlántico Sur, conocido internacionalmente como Falkland Islands. Más allá del conflicto histórico que rodea al territorio, las islas llaman la atención de los viajeros por sus paisajes solitarios, sus enormes colonias de pingüinos y la posibilidad de conocer uno de los rincones menos explorados del continente.

El turismo en este destino es muy diferente al de una playa tropical. Aquí predominan el viento, las costas rocosas, los caminos rurales y los encuentros con animales en libertad. También pueden visitarse museos y pequeños poblados que conservan parte de la historia del archipiélago.

¿Dónde están las Islas Malvinas?

Este grupo de islas se encuentra en el océano Atlántico Sur, frente a las costas de la Patagonia argentina. El archipiélago está formado por dos territorios principales, la isla Soledad y la Gran Malvina, además de numerosos islotes de menor tamaño.

Stanley, llamada Puerto Argentino por Argentina, es el principal centro urbano. En esta localidad se concentran los servicios, restaurantes, alojamientos, tiendas y sitios históricos que reciben a buena parte de los visitantes.

Cruz de las Islas Malvinas

Actualmente, las islas están administradas por el Inglaterra como un territorio británico de ultramar. Sin embargo, Argentina mantiene su reclamo de soberanía y considera que forman parte de su territorio nacional.

¿Cómo llegar de México a las Islas Malvinas?

Viajar desde México hasta las Islas Malvinas requiere hacer varias escalas, ya que no existen vuelos directos desde territorio mexicano. La ruta más común es volar desde la Ciudad de México hacia Santiago de Chile y, posteriormente, abordar un vuelo con destino al aeropuerto de Mount Pleasant (MPN), principal puerta de entrada al archipiélago.

Otra forma de llegar es mediante cruceros de expedición que parten desde Ushuaia, en Argentina, o desde Punta Arenas, en Chile. Estos recorridos suelen incluir a las Islas Malvinas como una de sus escalas antes de continuar hacia Georgia del Sur o la Antártida, por lo que son una opción popular entre quienes buscan una experiencia de aventura.

Especial

Diciembre, enero y febrero suelen considerarse los mejores meses para viajar debido a que corresponden al verano y ofrecen mejores oportunidades para conocer la fauna. El destino también puede visitarse durante otras épocas, aunque habrá menos variedad de animales y algunas actividades podrían ser más limitadas.

¿Qué hacer en las Islas Malvinas?

Observar pingüinos en su hábitat natural

Uno de los principales motivos para viajar es la posibilidad de caminar cerca de grandes colonias de pingüinos sin encontrarse dentro de un zoológico. En el archipiélago pueden observarse especies como el pingüino rey, el papúa, el de Magallanes, el saltarrocas y el macaroni.

Volunteer Point es uno de los sitios más conocidos porque alberga la mayor colonia reproductiva de pingüinos rey de las islas. Llegar hasta este lugar requiere hacer un recorrido por carretera y atravesar zonas sin caminos pavimentados, por lo que normalmente se recomienda contratar un guía local y un vehículo adecuado.

Especial

Otra alternativa es Gypsy Cove, ubicada cerca de Stanley. Su cercanía con la capital la convierte en una visita más accesible para conocer playas, senderos y pingüinos de Magallanes.

Recorrer Stanley o Puerto Argentino

Las casas de colores y los pequeños edificios de estilo británico forman parte del paisaje de la principal localidad del archipiélago. El recorrido puede incluir la catedral Christ Church, el arco elaborado con huesos de ballena, el puerto y los comercios donde se venden artesanías y productos locales.

Otro punto de interés es el Historic Dockyard Museum, que presenta información sobre la navegación, la vida de los habitantes, la exploración marítima y los acontecimientos históricos que marcaron a las islas.

Conocer lugares relacionados con la guerra de 1982

El conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido dejó diferentes sitios históricos que pueden visitarse mediante recorridos especializados. En los alrededores de Stanley se encuentran montañas y antiguos campos de batalla donde todavía permanecen rastros de los enfrentamientos.

También existen visitas al Cementerio Militar Argentino de Darwin, donde descansan soldados argentinos que murieron durante la guerra. Por tratarse de espacios de memoria, se recomienda recorrerlos con respeto y seguir las normas establecidas por las autoridades y los guías.

Hacer senderismo y fotografía de naturaleza

Los paisajes abiertos permiten realizar caminatas entre colinas, playas, acantilados y reservas naturales. El senderismo también brinda oportunidades para fotografiar aves y animales marinos, aunque el clima puede cambiar rápidamente.

Antes de salir conviene llevar ropa impermeable, calzado resistente y varias capas para protegerse del frío y el viento. Incluso durante el verano, las condiciones no son similares a las de otros destinos costeros.

Navegar y conocer otras islas

Explorar únicamente la zona de Stanley permite tener una primera aproximación, pero otras islas ofrecen playas más aisladas, alojamientos rurales y colonias de animales menos concurridas.

Los traslados internos pueden realizarse en avionetas, barcos o vehículos todoterreno, según el destino. Debido a las distancias y a las condiciones del terreno, es recomendable reservar el transporte y el hospedaje antes del viaje.

Requisitos para visitar las Islas Malvinas

Las condiciones de entrada dependen de la nacionalidad del viajero. De acuerdo con la información británica vigente, algunos visitantes pueden recibir un permiso de estancia de hasta un mes al llegar, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Entre los documentos que podrían solicitarse están:

Pasaporte vigente durante toda la estancia.

Boleto de regreso o de continuación del viaje.

Comprobante de alojamiento.

Recursos económicos suficientes para cubrir la visita.

Seguro médico y de viaje.

¿Por qué Argentina y Reino Unido tienen un conflicto por las Islas Malvinas?

La disputa está relacionada con la soberanía del archipiélago. Argentina sostiene que heredó los derechos de España sobre las islas después de su independencia y afirma que ejerció actos de gobierno durante las primeras décadas del siglo XIX.

Desde la posición argentina, el conflicto se profundizó en 1833, cuando fuerzas británicas tomaron el control del territorio y desplazaron a las autoridades argentinas que se encontraban en el lugar. Desde entonces, el país sudamericano mantiene su reclamo y solicita la apertura de negociaciones bilaterales.

Inglaterra, por otra parte, administra las islas y sostiene que debe respetarse la voluntad de sus habitantes, quienes han expresado su deseo de continuar vinculados políticamente con el territorio británico.

¿Qué ocurrió en la guerra de las Malvinas?

La tensión llegó a su punto más grave en 1982. El 2 de abril de ese año, la dictadura militar argentina desembarcó tropas en las islas y tomó el control temporal del territorio.

El Reino Unido respondió con el envío de una fuerza militar. Después de varias semanas de combates terrestres, marítimos y aéreos, las fuerzas argentinas se rindieron el 14 de junio de 1982.

(Especial)

La guerra terminó, pero no resolvió la disputa de soberanía. Argentina continúa reclamando las islas por medios diplomáticos, mientras que el Reino Unido conserva su administración.

La Organización de las Naciones Unidas reconoce que existe una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y ha pedido a ambos gobiernos buscar una solución pacífica mediante el diálogo. La discusión continúa abierta y las dos partes mantienen posiciones diferentes sobre los principios que deben aplicarse.

Aunque suele hablarse de un conflicto con Inglaterra, el término más preciso es Reino Unido, ya que Inglaterra es solo una de las naciones que lo integran.