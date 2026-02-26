El Mundial 2026 será ”una gran celebración", augura Sheinbaum; agradece a FIFA respaldo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por reiterar el respaldo del organismo internacional para que México continúe como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a los recientes hechos de violencia derivados del operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el Gobierno de México ha mantenido comunicación directa con la FIFA para aclarar que no existe riesgo para la organización del torneo.

Quiero darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino, en efecto, ayer hizo la declaración, hemos estado, yo no personalmente, pero el equipo ha estado en contacto con él y pues explicándole que no hay ningún problema”, afirmó.

Respaldo de la FIFA: no habrá cambio de sede

En medio de versiones que apuntaban a un posible cambio de sede ante la situación de seguridad en algunos estados, Gianni Infantino descartó categóricamente cualquier modificación.

Durante un evento en Miami y ante cuestionamientos, el presidente del organismo rector del futbol mundial declaró:

Se descarta por completo que habrá otra sede, vamos a México, lo vamos a hacer bien y va a ser fantástico”.

Infantino confirmó que los partidos de repechaje programados para marzo en Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo conforme a lo estipulado, al igual que los encuentros mundialistas en esas ciudades y en la Ciudad de México.

Confianza en las autoridades mexicanas

El presidente de la FIFA enfatizó que existe monitoreo permanente de la situación, pero manifestó plena confianza en las autoridades mexicanas y en los cuerpos de seguridad.

Estamos trabajando y en contacto permanente con la presidencia. Claramente monitoreamos la situación… tenemos que confiar en las autoridades, en el Estado, en la policía… Tenemos toda la confianza y tenemos que apoyar a México”, expresó.

Añadió que, tras los desafíos recientes, México “merece que el Mundial sea una fiesta y va a ser una fiesta”.

Llamado a turistas nacionales e internacionales

Por su parte, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado directo a visitantes nacionales y extranjeros para mantener sus planes de viaje, luego de que algunos países emitieran alertas el fin de semana pasado.

Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos”, sostuvo.

La mandataria reiteró que el torneo representará una oportunidad estratégica en materia turística, económica y de posicionamiento internacional, especialmente en un contexto donde la estabilidad y la percepción de seguridad son factores clave para la industria global de eventos deportivos.

La confirmación de la FIFA ocurre días después del operativo federal en el que fue abatido “El Mencho”, acción que generó episodios de violencia en distintas entidades del país.

No obstante, el Gobierno de México ha reiterado que los protocolos de seguridad para eventos internacionales se mantienen activos y coordinados entre instancias federales, estatales y municipales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, marcando el regreso del máximo torneo del futbol mundial a territorio mexicano.

asc