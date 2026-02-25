EU retira restricciones para su personal en México, levantadas tras muerte de “El Mencho”

El gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en México levantó este miércoles todas las restricciones para su personal que labora en las distintas representaciones diplomáticas en nuestro país.

Ayer martes levantó las restricciones para los ciudadanos, residentes o turistas que permanecen en territorio mexicano, luego de que la situación en materia de seguridad se normalizara, tras el operativo del domingo que llevó a la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generaciones (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

Explico que en el caso de los vuelos de procedencia estadounidense operan con normalidad, aunque si se han normalizado, aunque si el vuelo directo a Estados Unidos se cancela, sus viajeros podrían considerar reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense.

No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales.

Los ciudadanos estadounidenses en México deben reanudar las precauciones habituales”, señaló.

La embajada ofreció algunas recomendaciones más a sus connacionales, entre ellas estar atento a los medios locales para obtener actualizaciones sobre la situación en el país.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Además, mantener informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación por teléfono, mensaje de texto y redes sociales.

Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho”

Por Joseph Na’a

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad federal, dos hombres identificados como Andrés “N” y Genaro “N”, señalados como presuntos integrantes del círculo cercano de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fueron trasladados durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano.

El traslado ocurrió días después del operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades federales.

De la FEMDO al Altiplano

Según información oficial, los detenidos permanecían bajo resguardo en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La secuencia operativa se desarrolló de la siguiente manera...

A la 1:30 horas comenzaron a concentrarse unidades de la Guardia Nacional en las inmediaciones del inmueble.

A las 2:35 horas ingresó un vehículo blindado tipo Rino.

Cinco minutos después, a las 2:40 horas, el convoy salió escoltado por seis patrullas federales.

El desplazamiento avanzó por Eje 1 con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se incorporó a Viaducto Río de la Piedad y posteriormente a avenida Constituyentes rumbo al Estado de México.

Alrededor de las 4:40 horas, el convoy ingresó al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde ya era esperado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

El traslado se realizó bajo un esquema táctico de cápsula de seguridad, con tres unidades al frente, el blindado en el centro y tres patrullas en retaguardia.

jcp