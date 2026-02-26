Otra del Chicharito en redes ¿Cuáles son sus clubes favoritos y qué dijo de Chivas?

Y que le preguntan al Chicharito Javier Hernández... ¿en qué club te sentiste mejor?

Cualquiera pensaría que de los siete equipos en los que jugó, Chivas estaría colocado en el centro de su corazón por ser su club formativo y el que lo devolvió a la liga mexicana, aunque no estaba en su mejor forma.

El punto es que Javier Hernández suele derraparse en las redes socio digitales y comete algunos exabruptos que pueden parecer anticipades o provocativos, pero que dejan a todos con algo que comentar.

En este caso, los aficionados de Chivas se han sentido heridos, porque en el top 3 de los equipos en los que disfrutó jugar más, no esta el club rojiblanco de Guadalajara.

'Chicharito' Hernández jugando con el Bayer Leverkusen. Mexsport

En todos los equipos me sentí muy bien y me trataron de la mejor forma, de corazón se los digo, pero ahí va donde me sentí mejor desde mi perspectiva: Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy".

MANCHESTER UNITED ES EL CLUB DE SUS AMORES

Quedó de manifiesto que el club de sus amores no es Chivas, sino el Manchester United, equipo al que llegó en 2010 cuando tenía 22 años y en el que destacó sobre todo en su temporada de debut al hacer goles increíbles que emocionaron a la gente. En total Chicharito jugó 157 partidos con los red Devils haciendo 59 goles.

"Para mí, Manchester United es un club más que especial. Gané dos Premier League con ellos, jugué una final de Champions. Imaginen que soy el único mexicano que fue dirigido por Sir Alex Ferguson. Es que Manchester United no es un club más, es algo demasiado especial para mi".

A pesar de ser criticado y atacado constantemente en redes cada vez que hace un video, Chicharito mostró ese lado positivo que lo caracteriza sin caer en algún tipo de vergüenza y solicitó una ronda de preguntas.

En un instante le comentaron sobre su llegada al Real Madrid.

"Fue una estancia corta, pero sentí una gran certeza de lo que todo lo que la gente llama imposible.. es posible. Más allá de que venía del Manchester United, era un sueño real, pensé que había valido la pena todo el sacrificio al estar en el Madrid".