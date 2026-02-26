Fernanda Sainz: abrir cancha para que otras lleguen

Fernanda Sainz no habló desde la comodidad del cargo, sino desde la conciencia del momento que vive. “Muy orgullosa… y nerviosa”, admitió. “Nerviosa por la gran responsabilidad que es estar hoy en esta posición, de abrir cancha y de impulsar el deporte, que además de mi trabajo, también es mi pasión personal”.

La actual CMO de Caliente.mx entiende que el foco no debe estar en ella, sino en lo que puede detonar desde su trinchera. “Siempre he hablado de abrir cancha a muchas mujeres para que vengan y puedan ser parte de la industria deportiva”, sostuvo en entrevista para Excélsior.

Su historia con el deporte no empezó en una oficina. “Los sueños cambian”, reflexionó. “Sí, estoy viviendo un sueño, pero trato de vivir mucho el presente. De niña quizá me hubiera imaginado ganando Wimbledon, porque jugaba tenis. Pero al final la visión era entrenar, dar lo mejor de mí y estar siempre relacionada con el deporte. Eso sí lo cumplí”.

En ese trayecto, los referentes fueron determinantes. Recordó cómo ver a Gabriela Sabatini triunfar le hizo creer que también era posible. “Eso me hizo creer que yo podía”, dijo. Hoy, desde su posición, busca replicar ese efecto: “Me gustaría ser referente de muchas niñas, que puedan decir: si ella llegó, yo también puedo llegar. Y ser responsables en abrir cancha para que lleguemos más”.

Su convicción no se limita al discurso motivacional. Como fundadora de Fulana MX, ha construido un hub que impulsa el deporte femenil desde distintos ángulos: visorias, acompañamiento y gestión de becas en Estados Unidos. “No nada más es para ser profesionales; también es para que puedan tener una beca, una carrera. Reconocer que el talento del atleta desde niño es talento”, explicó.

Sainz destacó que trabajar con deportistas de alto rendimiento transforma equipos completos. “Saben los objetivos, la resiliencia, la tolerancia a la frustración. Incorporarlas al mundo laboral también es parte del proyecto”. Porque para ella, el éxito no se mide únicamente en trofeos, sino en trayectorias sostenibles.

En su diagnóstico, el reto es estructural. “No me gusta hablar de mujeres contra hombres. Me gusta hablar del sistema patriarcal en el que estamos metidos”, puntualizó. Un sistema que, dijo, ha favorecido históricamente a los hombres en la construcción de la narrativa, la economía y la cultura del deporte.

Sin confrontación, pero con firmeza, dejó claro su postura: “Una mujer independiente es también económicamente independiente. Me gusta empoderar la economía de las mujeres”. Y fue más allá: “El mundo es 50-50. La sociedad requiere también la fuerza laboral femenina. No podemos tener una sola visión”.

El punto de inflexión, asegura, está en el poder real. “Va por inversión y por dueñas en los equipos. Necesitamos más mujeres al frente del deporte femenil. Voces. Decisiones. Que haya mujeres que sean presidentas de un equipo, directoras generales, directoras editoriales de la narrativa. Necesitamos más mujeres al poder”.

Lejos de sonar combativa, su postura se percibe estratégica: ocupar espacios donde se define el rumbo. Porque para Fernanda Sainz, abrir cancha no es un eslogan. Es una responsabilidad que ya asumió y que quiere multiplicar.