Alana Flores confirma nueva rival para Supernova Génesis 2026 tras baja de Samadhi Zendejas

El ring de la Arena Ciudad de México no se quedará frío. Tras días de incertidumbre y un intercambio de declaraciones que rozó lo personal, Alana Flores ha confirmado que el estruendo de los guantes sigue programado para el 26 de abril en el evento Supernova Génesis 2026. La influencer y empresaria regiomontana aseguró que, a pesar del retiro inesperado de Samadhi Zendejas, ya existe un nombre definido para ocupar la esquina opuesta.

La tormenta comenzó cuando Zendejas anunció su salida del combate estelar.. La actriz argumentó que se le exigía reducir 10 kilogramos sin margen de negociación, una versión que Flores desmintió de tajo, calificando la decisión de su antigua rival como una falta de voluntad para encarar el compromiso.

Hay rival, ya tengo rival. Esto es la primera vez que lo menciono", soltó Flores en una plática con medios de comunicación ."No puedo decir nada acerca de mi oponente, pero el contrato está cerrado. Por algo pasan las cosas y no me voy a quedar clavada en lo que no pudo ser".

La frustración que Alana mostró inicialmente tras la cancelación se ha transformado en una confianza afilada. Para la novia del defensa de las Águilas del América, Sebastián Cáceres, el cambio de planes no es un obstáculo, sino un filtro de valentía.

"Si a la otra persona le dio miedo y ya de plano no hubo forma de que se quedara arriba del ring, pues bueno, ni modo; hay que buscar a alguien con huevos y alguien que sea un verdadero reto", sentenció la boxeadora amateur hace unos días.

Transmisión mundial

El evento, que será transmitido a nivel global por Netflix, mantiene una cartelera que promete sacudir la capital mexicana. Además del misterio que rodea a la nueva contrincante de Flores con el nombre de Bárbara de Regil retumbando con fuerza en las apuestas digitales, la función presentará duelos de alto perfil como Mario Bautista frente a Aaron Mercury y el choque entre Lupita Villalobos y Kim Shantal.

Supernova Génesis 2026 se perfila como el punto de inflexión para el boxeo de celebridades en el país. Mientras los nombres oficiales terminan de encajar en el rompecabezas de la promotora, Alana Flores parece haber dejado atrás el trago amargo de la cancelación, enfocada en demostrar que el verdadero espectáculo comienza cuando suena la campana y las excusas quedan fuera de las cuerdas.