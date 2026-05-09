FIFA está por tomar el control del Estadio Banorte ¿qué trabajos están sin concluir?  

El próximo miércoles 13 de mayo la FIFA tomará control del Estadio Banorte, para alistar los preparativos de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el histórico inmueble sigue con algunos detalles sin terminar.

La remodelación del próximamente tres veces mundialista ha causado polémica por el tiempo que se tomaron los organizadores en realizar los trabajos y por el derroche económico que implicó una alianza comercial con Banorte.

En el interior, durante el juego entre Cruz Azul y Atlas (vuelta de cuartos de final del Clausura 2026), la mitad del sector de filas VIP y de hospitalidad sigue sin butacas.

La zona VIP, con asientos en color negro en primera fila, luce incompleta. Christian Mendoza/ Excélsior

De igual manera, desde la reapertura en marzo con el duelo amistoso entre las selecciones de México vs Portugal y los juegos del Club América para la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, aficionados han expuesto en redes sociales supuestas fallas en la nueva configuración.

Desde asientos en primera fila con mala visibilidad hacia el campo, desprendimiento de concreto en escalones en diversos sectores y palcos que hasta hace un par de semanas seguían sin energía eléctrica ni agua.

También se han presentado fallas en el sector de trabajo para los medios de comunicación. Dicha tribuna ha registrado fallas eléctricas y de conectividad Wi-Fi.

En el exterior, faltan placas rojas que rodean la parte superior del estadio. También la barda que delimita el terreno del inmueble y la vía pública sigue tapizada con maderas y películas de plástico negro.

En el exterior del Estadio Banorte se trabajan los últimos detalles. Christian Mendoza/ Excélsior

En el estacionamiento, que se transformará durante el Mundial 2026 en un área para las activaciones comerciales de los socios de FIFA y paso peatonal, siguen montadas estructuras de metal.

Al momento, el pendiente más relevante que enfrenta la operación del recinto es el retiro de marcas publicitarias ajenas a la FIFA, como las letras “Estadio BANORTE”. Cabe recordar que el 13 de mayo también se entrega el Estadio Akron de Guadalajara.

Las Chivas avanzaron a las semifinales del Clausura 2026, en su caso deberán jugar en una sede alterna, el Estadio Jalisco.