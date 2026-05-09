Antes de despedirse, Gignac se une a leyendas en Liguilla de Liga MX

André-pierre Gignac estaría viviendo sus últimos días como jugador de Tigres, sin embargo, el delantero francés sigue marcando historia como futbolista felino al llegar a 75 partidos vistiendo la playera del conjunto universitario en la Liguilla de la Liga MX.

Desde su llegada al futbol mexicano, el nombre de André-pierre Gignac se convirtió en uno de los más asiduos en la parte más relevante del torneo, dejando estadísticas que lo avalan como el mejor futbolista de Tigres en la historia.

Con 20 Liguillas disputadas desde su llegada al futbol mexicano, Gignac cumplió 75 partidos defendiendo la playera de Tigres tras su aparición en el duelo ante Chivas de este Clausura 2026, donde terminaron eliminados a manos del Rebaño.

En estos 75 partidos, El Bómboro consiguió anotar un total de 34 goles, mismos que se distribuyeron en las 20 fases de Fiesta Grande en donde logró estremecer las redes rivales; de la doble decena mencionada, únicamente en 7 Liguillas terminó sin gol.

Tras este partido frente al Rebaño, André-pierre Gignac se colocó en el tercer puesto de los jugadores que disputaron más partidos de Liguilla con un mismo equipo:

1. Nahuel Guzmán (Tigres) / 87 partidos.

2. Antonio Naelson ‘Sinha’ (Toluca) / 81.

3. André-pierre Gignac (Tigres) / 75.

3. Javier Aquino (Tigres) / 75.

3. Cristóbal Ortega (América) / 75.

André-pierre Gignac es el tercer jugador con más partidos defendiendo a un mismo club en Liguilla de Liga MX. Mexsport

Los números de Gignac en las Liguillas

En sus 20 ediciones de Liguilla, estos son los números conseguidos por André-pierre Gignac:

Apertura 2015 / 6 juegos (4 goles).

Clausura 2016 / 2 (0).

Apertura 2016 / 6 (6).

Clausura 2017 / 6 (6).

Apertura 2017 / 6 (2).

Clausura 2018 / 2 (1).

Apertura 2018 / 2 (0).

Clausura 2019 / 6 (2).

Apertura 2019 / 2 (2).

Guard1anes 2020 / 3 (2).

Guard1anes 2021 / 1 (0).

Apertura 2021 / 4 (1).

Clausura 2022 / 4 (0).

Apertura 2022 / 3 (3).

Clausura 2023 / 7 (2).

Apertura 2023 / 4 (2).

Clausura 2024 / 2 (1).

Apertura 2024 / 2 (0).

Apertura 2025 / 5 (0).

Clausura 2026 / 2 (0).

André-pierre Gignac es ovacionado y aficionados dedican mosaico previo a su despedida. Mexsport

BFG