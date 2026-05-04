Preocupación en el Estadio Banorte: Se desprenden butacas previo al Mundial 2026

La efervescencia de la Liguilla del futbol mexicano regaló un episodio que encendió de inmediato las alarmas internacionales. Durante el vibrante choque entre América y Pumas, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la atención de miles de internautas se desvió del terreno de juego hacia las tribunas del coloso. Un video aficionado comenzó a circular a la velocidad de la luz en las diferentes plataformas digitales, exhibiendo un preocupante desperfecto en la infraestructura del recinto. Las imágenes mostraron con total claridad el desprendimiento de una de las butacas, un detalle que desató un intenso debate sobre las condiciones reales de la sede deportiva.

Afición del América en las tribunas del Estadio Banorte. Mexsport

ALARMA VIRAL A ESCASOS DÍAS DE LA COPA DEL MUNDO

El material audiovisual causó un fuerte impacto debido al contexto actual que rodea al inmueble. Cabe recordar que el majestuoso Estadio Banorte atravesó recientemente por un profundo y millonario proceso de remodelación, diseñado específicamente para cumplir con los estándares internacionales más exigentes de cara al Mundial 2026. México fungirá como orgulloso anfitrión y este legendario escenario albergará el histórico partido inaugural de la justa internacional. En dicho compromiso, la Selección Mexicana medirá fuerzas ante el combinado de Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio, un evento masivo que capturará la atención del planeta entero.

En la breve grabación que dominó las redes sociales, se observó detalladamente cómo una fracción del concreto base cedió por completo debajo del asiento instalado, dejando la estructura metálica expuesta. Esta falla estructural generó sorpresa y una genuina ola de preocupación entre los asistentes y la opinión pública. La tensión aumenta al tomar en cuenta el reloj regresivo: restan únicamente 39 días para el silbatazo inicial del máximo certamen organizado por la FIFA en nuestro país. El margen de error se redujo drásticamente y cualquier anomalía en las gradas representa un foco rojo que requiere atención inmediata por parte de las autoridades competentes.

ÚLTIMA PRUEBA EN LIGUILLA ANTES DE LA ENTREGA A FIFA

El calendario de actividades del coloso todavía contempla un último compromiso de alta tensión antes de cerrar sus puertas al torneo local. El equipo de Cruz Azul disputará su respectivo partido de vuelta de los Cuartos de Final sobre este mismo césped el próximo sábado 9 de mayo. Una vez que concluya el encuentro de la Máquina, el recinto pasará de forma oficial y exclusiva a posesión de la FIFA. A partir de ese momento, los candados se cerrarán para cualquier competencia ajena a la organización mundialista, garantizando que el espacio permanezca intacto hasta la gran inauguración de la Copa del Mundo.

Vista de la cancha del Estadio Banorte. Mexsport

Bajo este apretado cronograma, las cuadrillas de mantenimiento y los comités organizadores enfrentan una carrera contra el tiempo. Todavía disponen de una ventana valiosa para corregir estos evidentes desperfectos, dar los últimos toques de pintura y asegurar que cada rincón cumpla con la seguridad requerida para salvaguardar a los aficionados. La meta principal radica en entregar unas instalaciones inmaculadas y dignas del evento deportivo más grande del orbe. El Estadio Banorte pronto se convertirá en un inmueble tres veces mundialista, un logro sin precedentes en la historia del deporte, por lo que la directiva y los ingenieros a cargo trabajarán a marchas forzadas para garantizar que este desprendimiento de concreto quede solo como una anécdota pasajera y no como una mancha en la imagen del país anfitrión.