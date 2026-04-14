La FIFA no tiene una política formal para el 'tailgating'

Los reparos por aspectos no calculados por el Mundial 2026 siguen dando la nota. En su momento, los dueños de palcos y plateas del Estadio Banorte ganaron una batalla legal y de negociación (a menudo referida en el contexto de amparos y demandas ante la Profeco) para hacer respetar sus contratos de exclusividad para los juegos del Mundial 2026 en el Coloso de Santa Úrsula.

Así, los propietarios podrán ingresar a sus palcos durante los cinco partidos de la Copa del Mundo, incluyendo el juego inaugural. Se respetó el acuerdo original de 99 años de acceso ilimitado firmado hace décadas. Tras la intervención de la empresa propietaria (Ollamani), se acordó con la FIFA que los dueños no pagarán extra por el acceso a sus lugares. Los propietarios deberán registrar a las personas que ingresarán a sus palcos para el evento a través de un sistema de identificación.

¿Qué es el tailgating y por qué le preocupa a la FIFA?

Ahora la FIFA toma nota del tailgating, los convivios de estacionamiento previos a los encuentros deportivos, muy populares en Estados Unidos, en especial en las jornadas de la NFL.

Su nombre viene de la palabra tailgate, la puerta trasera o "tapa" de las camionetas pickup, la cual se baja para usarse como mesa o asiento.

¿En qué consiste el tailgating?

Es el corazón de la experiencia. La gente lleva parrillas para hacer hamburguesas, salchichas, alitas o barbacoa, además de hieleras con cervezas y refrescos. Básicamente, se trata de una reunión de amigos, familia y otros aficionados. Se comparten recetas y se convive con desconocidos que llevan tus mismos colores. Es común ver a la gente escuchando música a todo volumen y viendo otros partidos en televisiones o dispositivos móviles. Es un ritual social cuyo objetivo es "calentar motores" y crear ambiente antes de que empiece el encuentro.

La afición se reúne y convive antes de los partidos. X. @TailgatingInUSA

La respuesta de la FIFA

Como el órgano rector del futbol tiene compromisos comerciales con diversos patrocinadores, existe la duda sobre el tailgating vaya a a afectar la venta de productos en los recintos en los que se llevarán a cabo los encuentros del Mundial.

Ante ello, la FIFA respondió, a través de la cuenta de X @fifamedia: "La FIFA no cuenta con una política formal que restrinja el tailgating (comer y beber alrededor de autos estacionados en las áreas de los estadios). Sin embargo, pueden imponerse restricciones específicas del lugar en alineación con las autoridades de seguridad pública de la ciudad anfitriona en ciertos recintos, basadas en regulaciones locales. Información adicional para los aficionados sobre todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se comunicará con antelación al torneo".