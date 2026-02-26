No cancelan el Trophy Tour y la Copa de Leyendas en Guadalajara

Después de que en la mañana se dio a conocer la cancelación de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, más tarde se informó que el Trophy Tour y la Copa de Leyendas sí se realizarán en Guadalajara, luego de los hechos del pasado domingo en la entidad.

“Como ustedes saben, las actividades económicas en Jalisco, están regresando a la normalidad, esto incluye eventos como el Trophy Tour, con el que recibiremos la Copa del Mundo de la FIFA en el estadio mundialista y la celebración de los 100 días antes del Mundial y la Copa de Leyendas”, indicó Mauro Garza, Coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco.

Los partidos que se tienen programados, se llevarán a cabo Reuters

El Trophy Tour de la FIFA se realizará del 28 de febrero al 2 de marzo y la Copa de Leyendas para el 3 de marzo.

“Estamos listos para el sábado, recibir la Copa en el Trophy Tour. Y el 3 de marzo por la noche, tendremos el partido de la Copa de Leyendas. Hemos estado trabajando de la mano de los organizadores para que todo suceda conforme a lo planeado. Como representante de la FIFA para la sede de Guadalajara, quiero darles la certeza de que en ningún momento ha habido ningún cambio de rumbo para la planeación de todos los eventos que habrán de celebrarse en esta ciudad”, señaló Olimpia Cabral, Directora Comercial del Club Deportivo Guadalajara & Host City Manager GDL26.

La Copa de Leyendas se realizará el 3 de marzo Reuters

Para el 3 de marzo, cuando sean a 100 días del Mundial 2026, se tendrá una actividad en La Minerva con las mascotas de la justa.

Asimismo, se confirmó que todos los partidos que se tienen previstos, se llevarán a cabo.

Descartan un cambio de rumbo en las actividades rumbo al Mundial 2026 Reuters

LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN GUADALAJARA: