La FIFA inspeccionará las sedes del Mundial 2030

La FIFA visitará varias sedes del Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal, con el fin de inspeccionar y evaluar la preparación y los planes operativos de la competición, así como las infraestructuras propuestas de cada sede candidata.

“Las visitas a las posibles sedes están concebidas para ayudar a evaluar cada ciudad anfitriona y estadio candidatos a partir de los requisitos de organización de la FIFA. Este proceso ayudará a la FIFA a adoptar sus decisiones sobre la elección definitiva de las sedes del Mundial 2030”, dijo el organismo.

Durante las visitas a las diferentes entidades, la FIFA se reunirá con representantes de las autoridades municipales, regionales y nacionales, administradores de estadios, grupos de interés de transporte y movilidad, proveedores de alojamiento y otros socios principales.

En cuanto a la decisión de la cantidad y el tipo de partidos que se disputarán en cada sede, se decidirán cuando se confirmen las ciudades anfitrionas.

“Por otro lado, la FIFA sigue trabajando estrechamente con todos los grupos de interés de Marruecos, Portugal y España para avanzar en los preparativos de la competición”, indicó.

El Mundial 2030 incluirá los partidos del Centenario, que se celebrarán en Argentina, Paraguay y Uruguay (uno en cada país).

“Hoy siete países han ganado los derechos de organización de la Copa Mundial. Quiero felicitar a Uruguay, Argentina, Paraguay, Marruecos, Portugal, España y Arabia Saudita. Hoy es su día, el momento de festejar lo conseguido. Y nosotros lo celebramos con ustedes. Y a las 211 federaciones miembro de la FIFA que veo en la pantalla gigante delante de mí, les quiero decir que ustedes unen el mundo a través del futbol, ya que el futbol es lo que une el mundo”, indicó Gianni Infantino el pasado 11 de diciembre de 2024.