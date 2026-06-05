FIFA frena la polémica de los boletos del Mundial; pide a aficionados que paguen

La FIFA frenó una nueva polémica sobre la venta de boletos para el Mundial 2026. El máximo organismo rector del futbol canceló entradas en las que se vieron perjudicadas 60 personas, debido a que fueron de forma gratuita y se debió a una falla en su página web.

“Los boletos asignados sin costo alguno (0 USD), debido a un problema de pago previo durante el proceso de compra”, publicó la FIFA en la red social “X”.

Unos 60 aficionados resultaron afectados por la cancelación de boletos para el Mundial Mexsport

El organismo resaltó que los boletos solicitados por los aficionados siguen reservados y los invitó a completar el pago del importe.

“Las entradas solicitadas por estos aficionados siguen reservadas, y se invitó a los afectados a completar el pago del importe correcto. La FIFA lamenta el error y las molestias causadas”, agregó.

Hace unos días, las fiscales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación a la FIFA por las prácticas que realizaron en la venta de boletos, debido a que algunos aficionados se les asignaron lugares de una categoría inferior a las que habían elegido inicialmente.

La FIFA indicó que los boletos siguen estando reservados para los aficionados Mexsport

Por otro lado, la FIFA indicó los objetos que estarán prohibidos en las 16 sedes del Mundial:

- Trompetas de plástico.

- Silbatos.

- Bocinas de aire.

- Otros dispositivos que emitan ruidos excesivos.

- Rayos láser.

- Punteros de luz o emisiones similares.