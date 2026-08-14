Efraín Juárez: los entrenadores mexicanos no tienen oportunidades ni en México ni en Europa

Efraín Juárez habló sobre su llegada al Győri ETO FC de Hungría después de su salida de Pumas, en una entrevista con David Faitelson en la que también abordó las dificultades que enfrentan los entrenadores mexicanos para encontrar oportunidades fuera del país.

El entrenador mexicano explicó que su llegada al futbol húngaro es consecuencia de un proceso que comenzó con sus experiencias como auxiliar en Bélgica y continuó con sus etapas al frente de Atlético Nacional y Pumas. También señaló que aceptar el proyecto del Győri ETO implicó un sacrificio económico, aunque aseguró que su principal motivación para dirigir no es el dinero.

¿Por qué Efraín Juárez llegó a Hungría?

Juárez explicó que su contratación por el Győri ETO no se debe únicamente al trabajo que realizó durante su última etapa con Pumas. El entrenador consideró todo el camino que ha recorrido desde que comenzó su carrera en los cuerpos técnicos de clubes europeos hasta sus experiencias como entrenador principal.

Antes de llegar a Hungría, Juárez fue auxiliar en dos clubes de Bélgica y posteriormente dirigió a Atlético Nacional y Pumas. Para él, esas experiencias fueron importantes para construir un perfil que pudiera ser considerado por un club europeo.

El mexicano también explicó que uno de los obstáculos para los entrenadores latinoamericanos es el poco seguimiento que existe en Europa sobre las ligas de la región. Entre los factores que dificultan ese seguimiento mencionó los horarios y la poca presencia de otros técnicos latinoamericanos en el futbol europeo.

El Győri ETO, sin embargo, decidió apostar por su proyecto. Juárez destacó la confianza que recibió del club y explicó que adaptarse al futbol húngaro también representa un reto por las diferencias de idioma y cultura, además de la diversidad de nacionalidades que existe dentro del equipo y su cuerpo de trabajo.

Efraín Juárez dirige en la liga de Hungría. Mexsport

Juárez sacrificó dinero para dirigir en Europa

Durante la entrevista, Faitelson también cuestionó a Juárez sobre las diferencias económicas entre dirigir en México y hacerlo en una liga como la de Hungría.

El entrenador reconoció que su llegada al Győri ETO significó un sacrificio económico, pues aseguró que en México podría recibir un salario considerablemente mayor al que tiene actualmente en Europa.

Sí (sacrifiqué dinero). He tenido la fortuna de que nunca me he movido por dinero, sino por pasión, sueños y compromiso. Mucho más, de lejos, en México de lo que yo puedo cobrar en Hungría.

“Voy a dirigir al Celtic”

Juárez también habló sobre uno de sus objetivos a futuro: dirigir al Celtic FC, club en el que jugó durante su etapa como futbolista en Europa.

El mexicano reconoció el vínculo que mantiene con la institución escocesa y aseguró que tiene la intención de regresar algún día, ahora desde el banquillo.

“Voy a dirigir al Celtic. Es el otro equipo de mis amores. Tengo a mis Pumas y a mi Celtic. De mí te vas a acordar.

Efraín Juárez quiere dirigir al Celtic de Escocia. Instagram

Efraín Juárez señala la falta de oportunidades para técnicos mexicanos

El entrenador también habló de las posibilidades que tienen los técnicos mexicanos para desarrollar su carrera tanto en el país como en Europa.

Juárez considera que los entrenadores mexicanos tienen la preparación y la capacidad para dirigir en México, pero identifica la falta de oportunidades como uno de los principales obstáculos para que puedan demostrarlo.

El gran problema no es que no queramos salir, es que no hay oportunidad. Si en tu propio país es difícil encontrar la oportunidad, ya no te cuento fuera del país y en Europa mucho menos.

De acuerdo con su explicación, la poca atención que reciben las ligas latinoamericanas en Europa también limita las posibilidades de los entrenadores de la región. Esta situación, señaló, hace que no sean la primera opción para los clubes europeos, tanto en las ligas de menor nivel como en las principales competiciones del continente.